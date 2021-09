Calvin Stengs bezorgt Nice met eerste treffer plek in de top drie

Zaterdag, 25 september 2021 om 18:51 • Mart Oude Nijeweeme

OGC Nice heeft zaterdagavond hele belangrijke zaken gedaan met het oog op de ranglijst in de Ligue 1. De ploeg van Christophe Galtier was op bezoek bij Saint-Étienne met 0-3 te sterk en stijgt van de zevende naar de derde plek op de ranglijst. Calvin Stengs startte in de basis en had een belangrijk aandeel in de zege. De aanvaller nam tien minuten na rust de tweede treffer voor zijn rekening op aangeven van Khéphren Thuram en gooide het duel daarmee in het slot.

Nice kent een prima seizoensstart en verloor tot op heden slechts één keer, afgelopen woensdag op bezoek bij FC Lorient (1-0). Tegen Saint-Étienne was de beginfase voor de bezoekers. Amine Gouiri dacht zijn ploeg al vroeg in het duel op voorsprong te schieten van dichtbij, maar zijn inzet werd ternauwernood gered met een geweldig blok. Ook de tweede poging van de wedstrijd van Hassane Kamara leverde geen treffer op. De middenvelder kreeg de bal uit een rebound voor de voeten, maar moest toezien hoe doelman Stefan Bajic een geweldige redding in huis had.

Na een kwartier spelen zou de openingstreffer alsnog volgen. Gouiri nam plaats achter een vrije trap van zo'n dertig meter en zag zijn inzet met enig fortuin in de linkerhoek binnenvallen. In een poging de bal te blokken werkte Mahdi Camara het leer via zijn dijbeen ongelukkig achter zijn eigen doelman: 1-0. Nice kreeg mogelijkheden om de score in de eerste helft nog verder uit te bouwen, maar onder meer Gouiri was ongelukkig in de afronding toen wederom Bajic in de weg stond. Ook na de rust was Nice de bovenliggende partij en tilde Stengs de marge al snel naar twee.

De linkspoot ontving de bal aan de rechterkant van de zestien en vond met een bekeken schot de linkerhoek: 2-0. Het betekende voor Stengs zijn eerste treffer in dienst van Nice. Galtier bracht vervolgens onder meer Pablo Rosario binnen de lijnen en zag hoe zijn ploeg het duel vijf minuten voor tijd definitief in het slot gooide. Matheus Cunha zorgde voor het voorbereidende werk en leverde de bal af aan Andy Delort, voor wie het vervolgens een koud kunstje was om de 0-3 op het bord te zetten. Even daarvoor was Stengs al naar de kant gehaald voor Jordan Lotomba.