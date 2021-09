Fotograaf weigert foto van vakantievierende Piqué te verwijderen

Zondag, 5 september 2021 om 17:25 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:03

Er is in Spanje het een en ander te doen om Barcelona-verdediger Gerard Piqué. De momenteel nog geblesseerde routinier is met zijn gezin op vakantie in het Noord-Spaanse Cantabria om daar te surfen. Tijdens een van de surftochtjes werd Piqué tegen zijn zin gefotografeerd door een medewerker van de krant El Diario Montañés. De mandekker had zelfs een woordenwisseling met de fotograaf, zo klinkt het vanuit Spanje.

El Diario Montañés meldt voorts dat Piqué, die zich naar verluidt opgejaagd voelde, en zijn entourage er alles aan hebben gedaan bij de betreffende fotograaf om de foto verwijderd te krijgen. De inmiddels 34-jarige verdediger slaagde niet in die missie, want de foto's van zijn surfvakantie werden gewoon afgedrukt door de in Santander gevestigde krant. Het is nog niet bekend of Piqué en zijn vrouw Shakira een aanklacht gaan indienen tegen de lokale Spaanse krant.

Het lijkt erop dat Piqué gezien zijn kuitblessure liever niet al vakantievierend in de krant wil komen. De routinier moest het thuisduel met Getafe (2-1) van vorige week aan zich voorbij laten gaan en het is nog niet bekend of hij op tijd fit is voor de hervatting in LaLiga tegen Sevilla van 11 september. LaLiga had namens beide clubs om uitstel gevraagd, omdat de komende interlandperiode in Zuid-Amerika twee dagen langer duurt dan in de rest van de wereld. Daardoor krijgen de clubs hun Zuid-Amerikaanse internationals pas eind volgende week terug. Het verzoek is echter afgewezen door de Spaanse voetbalbond (RFEF). LaLiga legt zich nog niet definitief neer bij de afwijzing en blijft vechten voor uitstel van het competitieduel.

Mocht de uitwedstrijd in Sevilla definitief doorgaan en Piqué dan nog niet fit genoeg zijn, dan volgt zijn rentree wellicht drie dagen later. Het elftal van trainer Ronald Koeman krijgt op 14 september in de groepsfase van de Champions League bezoek van Bayern München.

Het is ook nog niet duidelijk of Piqué maandag alweer aansluit voor de avondtraining van Barcelona. Koeman beschikt dan sowieso niet over alle internationals die zijn club deze interlandperiode heeft geleverd. De ervaren centrale verdediger ging voorafgaand aan deze jaargang akkoord met een tijdelijke salarisverlaging, waardoor Barcelona de gelegenheid kreeg om Memphis Depay in te kunnen schrijven.