Kenneth Perez reageert op bizarre situatie bij Suriname: ‘Wie heeft hier zin in?

Zondag, 5 september 2021 om 11:14 • Yanick Vos • Laatste update: 11:54

Dean Gorré heeft zondagochtend een boekje opengedaan over zijn gedwongen vertrek als bondscoach van Suriname. Eind juli werd hij onverwacht op straat gezet. In het programma Goedemorgen Oranje reageert de trainer op opvallende uitspraken van Roy Samuels, bestuurslid van de Surinaamse bond. Surinaams international Ryan Koolwijk ging in de uitzending eveneens in op het vertrek van Gorré en besprak een brief die door de spelersgroep werd opgesteld.

Gorré vertelde dat hij bij zijn aanstelling drie jaar geleden de droom had om met Suriname kwalificatie voor de Gold Cup af te dwingen en spelers met een dubbel paspoort voor Suriname te laten spelen. Onder anderen Ryan Donk, Ridgeciano Haps, Warner Hahn, Sean Klaiber en Nigel Hasselbaink gingen overstag. Met een nieuwe lichting spelers plaatste Suriname zich voor het eerst in de geschiedenis voor de Gold Cup. Op het eindtoernooi kwam de ploeg van Gorré niet verder dan de groepsfase. Eind juli werd bekend dat de Surinaamse voetbalbond afscheid nam van de bondscoach.

Het bestuurslid Roy Samuels haalde in een verklaring over het ontslag hard uit naar Gorré. Volgens hem was de bondscoach meer in het buitenland dan in Suriname. Samuels zei dat Gorré in de periode 2020 tot aan augustus 2021 in totaal 355 dagen is weggebleven. “Als het aan mij lag, was Dean allang weg vanwege zijn gedrag. Hij heeft een moeilijk gedrag. Hij kreeg alle ruimte om te werken, maar hij leefde in z’n eigen wereld en dacht dat hij boven het bestuur kon staan. En dat is zijn nekslag geweest”, sprak Samuels op een persconferentie, die zondag werd vertoond in het programma van ESPN.

“Ik denk niet dat die man weet hoeveel dagen er in een jaar zitten”, reageerde Gorré zondagochtend. “Dat betekent dat ik tien dagen in Suriname ben geweest. Iedereen weet dat het niet zo is. Ik ben altijd in Suriname. Zoals iedereen weet had je in 2020 te maken met het coronavirus. In maart heb ik de laatste vlucht kunnen pakken, zodat ik tijdens die periode bij mijn familie kon zijn in Engeland. Ik heb toen inderdaad een halfjaar thuisgezeten. Op het moment dat er weer vluchten gingen, ben ik naar Suriname gegaan. Toen heb ik gewoon alles afgewerkt. Dus waar die man over praat, dat laat duidelijk zien dat hij geen niveau heeft en dat dat soort mensen het voetbal in Suriname achterhouden.”

Gorré heeft de spelersgroep van Suriname aan zijn kant. Toen de voetbalbond zijn ontslag bekendmaakte, kwam de selectie met een verklaring waarin de bond veel zaken wordt verweten. Koolwijk lichtte deze verklaring live in de uitzending toe. “De dingen die jullie naar voren brachten kloppen”, aldus Koolwijk. “Voor de wedstrijd tegen Canada moesten wij trainen, maar er was niks geregeld. De trainer heeft toen snel een trainingsveld kunnen regelen om iets op te doen. Dat was niet goed. Ter voorbereiding op de Gold Cup hebben we alles op kunstgras gedaan, terwijl je op gras speelt. Ik denk dat het handig is dat je dan op gras traint. Met zulke dingen hadden wij te maken.”

Deze verwijten maakte de Surinaamse selectie naar de voetbalbond.

Koolwijk gaf in de uitzending aan dat er tijdens de Gold Cup een incident heeft plaatsgevonden, waar hij zelf niet over wilde uitweiden. Gorré gaf daar meer informatie over: “Er was een situatie waar ik op de Gold Cup door het bestuur mee geconfronteerd ben. Een van de spelers had Covid. Alle protocollen waren in acht genomen en hij mocht weer aansluiten bij het team. Het bestuur besluit dan gewoon: hij mag niet komen.” De Surinaamse bond gaf geen tekst en uitleg over dat besluit. Gorré stelde vervolgen zijn functie beschikbaar: “Als hij niet zou komen, dan zou ik stoppen. Toen heeft het team gezegd: dan stoppen wij ook. En toen is hij weer aangesloten. Maar die breuk was toen al wel in zicht.”

Kenneth Perez luisterde met verbazing naar het verhaal van Gorré. “Ryan speekt waarschijnlijk ook veel Surinaamse spelers die eventueel voor Suriname willen uitkomen. Als je dit dan hoort, hoe het bestuur met de situatie omgaat, Dean zijn verhaal, Ryan zijn verhaal... Dan wordt het toch alleen maar moeilijker voor de Surinaamse bond om spelers die in Nederland voetballen naar Suriname te halen? Want wie heeft hier zin in?” Koolwijk is het eens met Perez: “Wat Kenneth zegt, daar heeft hij wel gelijk in. Suriname staat nog in de kinderschoenen. Daar worden fouten gemaakt en dat is niet erg. Maar je wil verbetering zien.”