Real Madrid-spits belandt via Olympique Marseille in Eredivisie

Donderdag, 26 augustus 2021 om 16:09 • Yanick Vos

Pedro Ruiz Delgado is de nieuwe spits van NEC. De club uit Nijmegen meldt donderdag op de clubwebsite dat de 21-jarige aanvaller voor twee jaar wordt gehuurd van Olympique Marseille. De club uit de Ligue 1 presenteerde Ruiz, die transfervrij overkomt van Real Madrid, donderdag via de officiële kanalen en verhuurt hem direct aan NEC.

Ruiz maakte sinds 2015 deel uit van de jeugdopleiding van Real Madrid. In 2020 liep hij een zware knieblessure op, waarna hij geen officieel duel meer speelde. Daarvoor kwam hij in 22 competitieduels namens Real Madrid Castilla tot 4 doelpunten. Volgens technisch directeur Ted van Leeuwen viel de aanwinst al op jonge leeftijd op in de jeugd van Real Madrid. “Pedro is een toptalent in Spanje”, zegt hij.

“Een centrumspits van bijna twee meter, maar tegelijkertijd lichtvoetig”, omschrijft Van Leeuwen de nieuwe spits van NEC. “Dat is een zeldzame combinatie. Pedro is inmiddels hersteld van een zware knieblessure en sluit in de komende weken aan bij de wedstrijdselectie. Het is een eer voor onze paramedische staf dat dergelijke grote clubs voor NEC kiezen en we zijn blij dat hij voor ons project kiest.”

“Ik ben heel blij om bij NEC te tekenen”, reageert Ruiz op de clubwebsite. “De afgelopen tijd heb ik veel contact gehad met betrokkenen bij NEC en het deed me goed om te merken hoe graag ze me wilden tekenen. Ik kijk er naar uit om wedstrijden te spelen in het Goffertstadion, doelpunten te maken en doelpunten te vieren met onze supporters.”