Galatasaray en Randers laten veel kansen liggen in eerste ontmoeting

Donderdag, 19 augustus 2021 om 20:50 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:02

Galatasaray en Randers gaan volgende week uitmaken wie zich kwalificeert voor het hoofdtoernooi van de Europa League. De Turkse topclub kwam donderdagavond op voorsprong bij Randers, de huidige koploper van de Deense Superligaen, maar in de tweede helft kwam de thuisploeg op gelijke hoogte: 1-1. Galatasaray trad aan met Patrick van Aanholt, terwijl Ryan Babel na een uur inviel.

Bij Galatasaray werd in de afgelopen dagen met name gesproken over de confrontatie tussen Marcão en Aktürkoglu van maandag. Tijdens de competitiewedstrijd tegen promovendus Giresunspor (0-2 zege) deelde Marcão een soort duw en een klap uit aan zijn ploeggenoot, waarna hij een rode kaart kreeg. Hoewel Marcão een dag later zijn excuses aanbood, maakte hij geen deel uit van de selectie voor het duel met Randers. Aktürkoglu had wel ‘gewoon’ een basisplek en was nota bene de speler die na 25 minuten de score opende. De buitenspeler draaide buiten het strafschopgebied weg bij zijn tegenstander en zag zijn schot van richting veranderd worden, waardoor keeper Patrik Carlgren kansloos was.

Randers, met voormalig FC Groningen- en FC Emmen-middenvelder Simon Tibbling in de ploeg, had in de veertiende minuut nog een gigantische kans laten liggen om zelf op voorsprong te komen. Doelman Fernando Muslera van Galatasaray leverde de bal via een uittrap plots in bij de vrijstaande Marvin Egho, maar bracht vervolgens wel redding op diens schot vanaf de rand van het strafschopgebied. Vervolgens werd een doelpunt van Mostafa Mohamed afgekeurd wegens buitenspel, waarna opnieuw Egho een goede kans miste, alvorens Aktürkoglu de wedstrijd openbrak met zijn afstandsschot. Randers miste direct na het doelpunt weer een goede kans op een goal via Tibbling.

In de slotfase van de eerste helft verkreeg Galatasaray de controle en nam het tempo af. Kort na de pauze liet Vito Hammershöy-Mistrati een goede kans op de 1-1 liggen, maar de verdiende gelijkmaker kwam er vervolgens alsnog via Frederik Lauenborg. De middenvelder kreeg de bal op de vijfmeterlijn voor zijn voeten, na een aanval die ontstond uit een verre inworp vanaf de linkerflank, en schoot raak. In de slotfase kwam Galatasaray via invaller Radamel Falcao dicht bij een goal, terwijl een fout van Erik Marxen eveneens bijna tot de 1-2 leidde. Het bleef echter bij 1-1, waardoor alles open ligt voor de return van volgende week.