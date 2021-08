‘Jammer dat ik Feyenoord verliet, maar ik ben blij dat ik een stap heb gemaakt'

Vrijdag, 6 augustus 2021 om 19:45 • Chris Meijer • Laatste update: 19:51

Na tien jaar bij Feyenoord is Ramón ten Hove deze week begonnen aan een volgend hoofdstuk in zijn carrière. De 23-jarige doelman wist tijdens een stageperiode binnen één dag een contract af te dwingen bij Esbjerg fB en ondertekende vervolgens een tweejarige verbintenis in Denemarken. “Ik heb nu wel de leeftijd om minuten te maken en de kans daarop is hier aanwezig. En dan is het aan mij om te laten zien dat ik in het doel hoor en belangrijk kan zijn voor het team”, vertelt Ten Hove in gesprek met Voetbalzone.

Door Chris Meijer

Ten Hove heeft plaatsgenomen onder de tribunes van het Blue Water Arena. Het interview blijkt een intermezzo in een druk dagje. Hij heeft al een groeps- en een gymtraining achter de rug en moet later op de dag nog verhuizen naar een nieuw appartement. “Tijdelijk, hoor. Vanaf volgende week gaan we dan even op het gemak naar een definitief huis kijken”, verduidelijkt hij direct. Ten Hove heeft de afgelopen dagen fijntjes kennisgemaakt met de Deense daadkracht. Maandagavond vloog hij naar Denemarken, dinsdagochtend stond hij voor het eerst op het trainingsveld, dinsdagavond kreeg zaakwaarnemer Godwin Falix al een contractaanbieding opgestuurd en donderdag zette hij zijn handtekening onder een contract bij Esbjerg. Mogelijk volgt zaterdag al zijn officiële debuut, als men erin slaagt hem op tijd speelgerechtigd te krijgen voor het duel met Lyngby.“Het voelde eigenlijk heel goed. Ze zagen het heel snel zitten, hebben snel gehandeld en lieten daarmee heel veel vertrouwen blijken. Voor mij was het belangrijk dat alles goed geregeld was als ik aankwam, dat het goed voelde. Dat is eigenlijk wel gelukt.”

“Ze hebben me veel uitgelegd over de club, hoe groot de club hier is. Het is een van de grootste clubs van Denemarken, dat zie je ook als je aankomt bij het stadion. Dan is het jammer dat die club op het tweede niveau speelt, maar wij moeten er met z’n allen voor zorgen dat daar verandering in komt. Dit is een club met potentie, die een stap wil maken. Ik houd wel van die uitdaging”, vervolgt Ten Hove. Esbjerg degradeerde in 2020 uit de Superligaen en eindigde vorig seizoen als derde op het tweede niveau van het Deense voetbal. Onder leiding van trainer Peter Hyballa moet Esbjerg komend seizoen weer promoveren naar het hoogste niveau. “De keeperstrainer (Frode Birekland, red.) heeft me heel goed geholpen, ik kreeg al een berichtje van hem voor ik op het vliegtuig naar Denemarken stapte. Hyballa heb ik ook even kort gesproken en dat voelde goed, al is hij momenteel afwezig vanwege familie-omstandigheden. Er staat hier een leuke groep en iedereen spreekt Engels, dus dat is enorm fijn. Het niveau ligt hoog, de trainers en de staf eromheen zijn goed. We kunnen er echt wat van maken.”

Esbjerg vormt voor Ten Hove de gewenste uitdaging na een periode die hij nog niet eerder in zijn carrière meemaakte. De voormalig international voor Oranje Onder-20 speelde de afgelopen tien jaar in de jeugdopleiding van Feyenoord, dat hem weghaalde bij Excelsior. “Ik begeleid Ramon nu acht jaar en het enige dat ik altijd heb gezien, is zijn enorme potentie. Sinds hij van Excelsior kwam, is hij de concurrent geweest van Bijlow en kreeg hij eigenlijk altijd de voorkeur. Totdat hij een blessure kreeg, toen werden de rollen omgedraaid. Ik zie hier een nieuwe Van der Sar, een nieuwe Buffon: een heel goede keeper op de lange termijn. Hij heeft niet de bravoure van Justin Bijlow, maar op de lange termijn denk ik dat hij een consistentere doelman gaat worden”, vertelt zijn zaakwaarnemer Falix. Ten Hove zette in 2017 zijn handtekening onder zijn eerste profcontract, iets dat hij zelf beschouwt als zijn mooiste moment bij Feyenoord.

Ten Hove vorig seizoen in de oefenwedstrijd van Feyenoord tegen Willem II.

“Dat is toch een beloning, zeker omdat je daar heel hard voor gewerkt heb. En dan begint het eigenlijk pas”, verklaart Ten Hove. Al voor hij zijn eerste profcontract ondertekende, maakte hij deel uit van de eerste selectie van Feyenoord. Zo maakte hij als derde of vierde keeper onder meer het winnen van de landstitel in 2017, de TOTO KNVB Beker in 2018 en de Johan Cruijff Schaal in 2018 van dichtbij mee. “Ik heb super mooie dingen meegemaakt bij Feyenoord en met grote spelers samengespeeld, van wie ik enorm veel heb geleerd. Van alle keepers met wie ik gewerkt heb, kon ik wat pikken en dat is enorm goed voor me geweest. Brad Jones, Joris Delle, Nick Marsman, Justin Bijlow. Iedereen.”

In de afgelopen jaren is er een bijzondere band ontstaan met Khalid Benlahsen. Hij fungeert sinds 2016 als keeperstrainer bij Feyenoord en bekleedde voor die tijd al dezelfde functie op Varkenoord. “In het begin heb ik het lastig gehad met Khalid, toen was ik een jaar of zestien. Het ging die jaren met mij wat minder, waardoor de band niet optimaal was. We hebben daar heel open over gesproken toen ik bij het eerste kwam en sindsdien hebben we een hele goede band. Hij is een trainer die het maximale uit je kan halen, dat zie je ook aan de andere keepers. Ik denk dat hij iedere keeper bij Feyenoord beter heeft gemaakt. Hij gaat mee met de tijd qua oefenstof, dat is tegenwoordig ook heel belangrijk. Bij Feyenoord heb ik veel ervaring opgedaan, door de trainingen en de spelers met wie ik daar gespeeld heb.”

Ten Hove met Nick Marsman, achter wie hij vorig seizoen tijdens de afwezigheid van Justin Bijlow tweede keeper was bij Feyenoord.

Na tien jaar Feyenoord is er één ding dat nog een beetje aan hem knaagt. Tientallen wedstrijden in binnen- en buitenland zag hij vanaf de bank en in oefenduels stond hij weliswaar onder de lat bij het eerste, maar zijn officiële debuut maakte hij nooit. “Dat is wel een dingetje, maar ik hoop in de toekomst daar verandering in te brengen. Mijn doel is zeker om ooit terug te keren bij Feyenoord. Justin heeft het goed gedaan toen hij de kans kreeg, dus dan wordt het lastig om daar voorbij te komen. Ik heb er alles aan gedaan om de stap te kunnen maken, maar uiteindelijk maakt de club de keuze om voor iets anders te gaan”, relativeert Ten Hove. Toch was het even lastig toen hij in het voorjaar te horen kreeg dat Feyenoord zijn aflopende contract niet zou gaan verlengen. “Want Feyenoord is een enorm mooie club. Ik heb tien jaar bij Feyenoord gespeeld en ben van jongs af aan fan geweest. Ik zag het wel aankomen, daardoor was de klap minder hard. Natuurlijk vond ik het jammer, maar ik heb direct die knop omgezet. Ik ben ook blij dat ik een stap heb gemaakt met een kans op meer minuten. Dat was nu het belangrijkste.”

Die zoektocht naar een nieuwe club was niet per se heel eenvoudig. “We liepen er zeker in Nederland tegenaan dat hij de afgelopen jaren weinig gespeeld heeft en dat de huurperiode bij FC Dordrecht niet heel gelukkig verliep”, legt Falix uit. Ten Hove speelde in het tweede deel van 2019 op huurbasis voor FC Dordrecht, maar keerde na een halfjaar terug naar Feyenoord. Zelf bestempelt hij die huurperiode als ‘iets waar hij heel veel van geleerd heeft, alleen niet op het veld’. In de maand waarin Ten Hove zonder club zat, trainde hij voor zichzelf met een personal trainer en zaakwaarnemer Falix. “Dit was nieuw en dat was niet enorm leuk, want ik was het liefst halverwege juni begonnen met trainen”, zegt Ten Hove. “Er melden zich ook allerlei clubs, dus in je gedachten heb je al overal gezeten. Dat is wel een dingetje, ook voor je familie.”

In tijdelijke dienst van FC Dordrecht kwam Ten Hove tot zeven officiële optredens.

Falix vloog onlangs bijvoorbeeld naar Italië om met Virtus Entella en Parma over Ten Hove te praten. “Parma was heel serieus, daar zou hij met Gianluigi Buffon gaan werken. Zijn idool. In Italië gaat alles rustig aan. Ze krijgen er geld voor als spelers vanuit de jeugd de stap naar het eerste maken. Dus dat vormt constant een afweging tegenover een buitenlandse speler en daardoor lopen de processen heel traag”, vertelt Falix over de gesprekken in Italië. De Georgische kampioen Dinamo Tbilisi deed wél een aanbieding. Vlak voor Ten Hove op het vliegtuig naar Denemarken zou stappen, meldde ook Vitesse zich nog. “In samenspraak met Khalid (Benlahsen, red.) is besloten om naar het buitenland te gaan, waar hij zich beter kan ontwikkelen. Khalid is tot op heden enorm betrokken geweest bij Ramóns ontwikkeling en volgende stap. Hij draagt clubs aan, geeft referenties: zeker omdat de markt lastig was. En ook omdat clubs twijfelden vanwege het feit dat hij weinig gespeeld heeft.”

“Ik had wel een voorkeur om naar het buitenland toe te gaan. Tijdens de stage heb je een bepaalde druk om je te bewijzen, want het is toch een leuke kans. Maar dat was meer gezonde spanning. Het geeft wel een fijn gevoel dat je je zo snel hebt kunnen bewijzen. Het belangrijkste is hier gaan spelen, de ploeg op sleeptouw nemen en dan zien we wel wat er in de toekomst komt”, zo zegt Ten Hove vervolgens vastberaden. Mogelijk krijgt hij bij Esbjerg spoedig te maken met een landgenoot, want de club is na de uiterst onrustige start van Hyballa met Rafael van der Vaart in gesprek over een ondersteunende rol in de technische staf. Met een glimlach: “Ik heb dat ook gelezen in de media. Voor de club en de spelers zou het fantastisch zijn als hij hier kan aansluiten. Het is alleen maar mooi als je met dat soort legends kan samenwerken.”