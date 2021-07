Johan Derksen wordt beveiligd na telefoontje van officier van justitie

Donderdag, 29 juli 2021 om 23:55 • Dominic Mostert

Johan Derksen wordt momenteel beveiligd, zo maakt hij donderdagavond bekend in de uitzending van De Oranjezomer. Volgens de analist is sprake van een 'bedreiginkje', waardoor Talpa-eigenaar John de Mol beveiliging voor hem heeft ingehuurd. De officier van justitie nam contact op met Derksen om hem op de hoogte te stellen van de bedreiging.

"Ik heb te maken met een bedreigingszaakje, ten opzichte van mij", zegt Derksen. "Ik ben door de officier van justitie gebeld dat er een bedreiginkje in de lucht hangt. Vervolgens krijg je dan te horen: 'Dat is werk-gelieerd. Wij hebben de mankracht niet en wij hebben het budget niet om jou te beveiligen.' Dus John de Mol heeft nu een paar uitstekende beveiligers voor mij." Derksen is kritisch op het Openbaar Ministerie, dat volgens hem wel de mankracht heeft om de verdachten van de dodelijke schoppartij op Mallorca te 'beschermen'. Bang voor de bedreiging is hij niet. "Ze kunnen mij alleen blij maken, hè. Niet bang."

Het is niet duidelijk waarom Derksen precies wordt bedreigd. De beveiliging van Derksen wordt ook besproken in Shownieuws. "De zoveelste bekende Nederlander die bedreigd wordt", zegt presentator Bart Ettekoven. "Het is niet voor het eerst voor Johan. Toen hij iets riep over Turkije, kreeg hij ook allerlei mensen over zich heen. Rond Akwasi zijn er volgens mij ook de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen. John de Mol betaalt nu de beveiliging van Johan. Een bedreiging via social media gebeurt regelmatig, maar als je echt door de officier van justitie wordt gebeld, klinkt het toch wel serieus."