Commentator Nederland - Brazilië test positief: ‘Ik zat op de KL861-vlucht’

Zaterdag, 24 juli 2021 om 10:47 • Dominic Mostert • Laatste update: 11:43

Jeroen Elshoff is zaterdagmiddag niet de commentator bij de wedstrijd tussen de vrouwenploegen van Nederland en Brazilië op de Olympische Spelen. Via Twitter maakt Elshoff zaterdagochtend bekend dat hij positief is getest op het coronavirus. Hij vloog vorige week zaterdag naar Tokio met vlucht KL861 van KLM; eerder werden meerdere sporters al positief getest nadat ze in dat vliegtuig reisden.

"Straks niet bij Nederland-Brazilië", schrijft Elshoff, die ook commentaar gaf tijdens de openingswedstrijd tegen Zambia (3-10), op zijn account. "Helaas en tot mijn eigen verbazing positief getest en dus moet ik naar een Japans quarantainehotel. Geschrokken, geschokt, maar gezond en vol goede moed. Ook ik zat op de inmiddels bekende KL861-vlucht. Het is wat het is, alle tijd nu om op tv te genieten van sport." De NOS heeft nog niet bekendgemaakt wie Elshoff vervangt tijdens de tweede groepswedstrijd van de Oranje Leeuwinnen op de Olympische Spelen. Het duel begint om 13.00 uur.

In het vliegtuig zaten enkele tientallen atleten en begeleiders van TeamNL, kriskras door het toestel. Drie sporters die in het vliegtuig zaten werden al positief getest: skateboardster Candy Jacobs, taekwondoka Reshmie Oogink en roeier Roeier Finn Florijn. Ook een begeleider uit de roeiploeg bleek besmet te zijn met het coronavirus. Het was qua aantal atleten de drukste vlucht die in de afgelopen tijd naar Tokio vertrok. Alle sporters en begeleiders stapten met minstens drie negatieve tests het vliegtuig in. De drie atleten die positief testten, waren allemaal gevaccineerd.