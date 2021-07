Filip Bundgaard wacht op Ajax: ‘Ik hoop dat de uitnodiging nog steeds staat’

Zaterdag, 24 juli 2021 om 07:52 • Chris Meijer

Ajax nodigde Filip Bundgaard in april uit voor een proefperiode in Amsterdam. Ondanks dat zijn club Randers FC toestemming gaf voor de stage, wacht de inmiddels zeventienjarige aanvallende middenvelder nog altijd op het moment dat hij daadwerkelijk naar Nederland mag afreizen. Bundgaard denkt dat de coronamaatregelen de oorzaak zijn voor de vertraging van zijn proefperiode bij Ajax.

“Ik ben nog niet vertrokken. Ik heb er geen controle over, dus ik weet er op dit moment niet veel over. Het heeft waarschijnlijk te maken met de coronamaatregelen, maar ik hoop dat de uitnodiging nog steeds staat”, geeft Bundgaard te kennen in gesprek met Randers Amtsavis. “Het is natuurlijk speciaal als je ineens gevraagd wordt voor een club als Ajax. Maar het draait erom dat je sterk bent en focust op de dingen die ik hier in Randers kan doen.”

“Ik denk niet al teveel na over de toekomst. Ik werk er hard aan om minuten te krijgen in de Superligaen, ook al is het enorm gaaf dat een grote club interesse toont”, stelt de jeugdinternational van Denemarken, die bij Randers nog een contract tot medio 2024 heeft. Bundgaard heeft reeds twaalf officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Randers achter zijn naam staan en werd in november vorig jaar de jongste doelpuntenmaker in de clubgeschiedenis van Randers met zijn treffer in het bekertoernooi tegen Aarhus. Hij sluit deze zomer aan bij de A-selectie van Randers.

“Filip gaat er heel goed mee om. Misschien was hij in eerste instantie wat verward, omdat veel mensen er naar vroegen. Maar dat is niet raar. Hij heeft weer goed zijn plek gevonden en concentreert zich op zijn eigen ontwikkeling”, zegt Rasmus Bertelsen, assistent-trainer bij de nummer zes van het afgelopen Superligaen-seizoen en de bekerwinnaar van Denemarken. “Het is voor jonge spelers prachtig om te kunnen zien hoe het er bij een club als Ajax aan toegaat. Je ervaart tijdens zo’n proefperiode hele andere dingen.”