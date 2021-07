Maandag, 19 Juli 2021

Arnaut Danjuma is dicht bij transfer naar Spanje

Fulham voegt zich in race in de strijd om de handtekening van Harry Wilson. De vleugelaanvaller, die al zestien jaar bij Liverpool speelt maar nooit minuten in het eerste maakte, moet ruim zeventien miljoen euro kosten. (Daily Mail)

Nahitan Nández slaat Premier League-aanbiedingen af en kiest voor Internazionale. De middenvelder van Cagliari leek op weg naar Leeds United, dat al langer op het vinkentouw zat maar wordt afgetroefd door i Nerazzurri. (Diverse Italiaanse media)

Villarreal ligt op pole position om Arnaut Danjuma te strikken. Eerder deze maand weigerde AFC Bournemouth al een bod van ruim vijftien miljoen euro van el Submarino Amarillo, dat echter niet opgeeft en onder meer Aston Villa en Olympique Lyon hoopt af te troeven. (The Sun)

Moise Kean staat voor een permanente overstap naar Paris Saint-Germain. Everton stalde de spits afgelopen seizoen al op huurbasis in Parijs en the Toffees zijn bereid zaken te doen als de juiste prijs geboden wordt. (AS)

Barcelona denkt serieus na over het aantrekken van Renato Sanches. De middenvelder van Lille OSC stond niet bovenaan het Catalaanse prioriteitenlijstje, maar na het afketsen van de transfer van Saúl Ñíguez is de interesse in de Portugese middenvelder toegenomen. (AS)