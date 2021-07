Prachtdoelpunt Oroz lichtpunt voor Vitesse bij nederlaag tegen Schalke

Vrijdag, 16 juli 2021 om 19:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:27

Vitesse heeft zijn vijfde oefenwedstrijd van de voorbereiding verloren. Schalke 04 was in het Parkstadion in Gelsenkirchen met 3-2 te sterk voor de Arnhemmers. Alle doelpunten vielen in de tweede helft, waarbij de laatste van Dominik Oroz het mooist was. De Oostenrijkse verdediger pegelde de bal van grote afstand in de kruising.

Thomas Letsch liet Riechedly Bazoer en Oussama Tannane vanwege transferperikelen opnieuw buiten de wedstrijdselectie bij Vitesse. Matús Bero keerde terug van een blessure en stond in de basis. Schalke begint al volgende week aan het seizoen in de 2. Bundesliga met een wedstrijd tegen Hamburger SV en was daardoor logischerwijs al verder in zijn voorbereiding. Thomas Ouwejan, die op huurbasis werd overgenomen van AZ, begon in de basis bij de Duitsers.

Vitesse verloor vandaag met 3-2 van Schalke 04, maar deze heerlijke knal van Alois Oroz mag er zeker zijn! ???? — ESPN NL (@ESPNnl) July 16, 2021

In de eerste helft konden beide ploegen het aanwezige publiek nauwelijks vermaken. De beste kans was voor Schalke-aanvaller Marius Bulter, die na een voorzet net over prikte. Na rust namen die Königsblauen het heft in handen dankzij Simon Terodde. De centrumspits schoot eerst knap uit de draai raak en tikte even later een voorzet binnen: 2-0.

Vitesse creëerde weinig maar wist een kwartier voor tijd wel te scoren. De doorgebroken Nikolai Baden Frederiksen stuitte op doelman Ralf Fährmann, waarna Million Manhoef de rebound intikte: 2-1. De doelpuntenmaker scoorde drie dagen geleden ook al twee keer tegen OFI Kreta (2-1 winst). Blendi Idrizi profiteerde in de slotfase van knullig balverlies in de opbouw bij Vitesse en maakte er 3-1 van. Een fantastisch afstandsschot van Vitessenaar Dominik Oroz bepaalde de eindstand op 3-2.