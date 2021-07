Waarom Gianluca Vialli steevast te laat komt bij de spelersbus van Italië

Zondag, 11 juli 2021

De beelden van het vertrek van de spelersbus vanaf het trainingscomplex in Florence werden zaterdag veelvuldig gedeeld op social media. De reden hiervoor was dat de bus ogenschijnlijk vertrok zonder Gianluca Vialli, de teammanager bij de Italiaanse nationale ploeg en boezemvriend van bondscoach Roberto Mancini. Nu blijkt dat Vialli opzettelijk te laat kwam voor het vertrek naar Engeland voor de EK-finale, omdat de Italianen er inmiddels in zijn gaan geloven dat dit geluk brengt.

Voorafgaand aan de openingswedstrijd van het EK vertrok de spelersbus aanvankelijk zonder Vialli richting het Stadio Olimpico, waar Turkije de tegenstander was. De bus was al vertrokken, toen men tot de ontdekking kwam dat de teammanager niet aan boord was. Er werd gestopt, waardoor Vialli alsnog kon instappen. Italië won de openingswedstrijd op het EK met 3-0 van Turkije en als gevolg van bijgeloof is het tijdens dit toernooi een ritueel geworden dat Vialli pas instapt nadat de bus al vertrokken is.

"That is a fine!" ???? The #ITA squad almost left their training base in Florence without assistant coach Gianluca Vialli! ?? pic.twitter.com/m8RvXgj7kG — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 10, 2021

Italië heeft sinds de openingswedstrijd tegen Turkije geen duel verloren op weg naar de finale. In de groepsfase werd er verder afgerekend met Zwitserland (3-0) en Wales (1-0), waarna achtereenvolgens Oostenrijk (2-1 na verlenging), België (1-2) en Spanje (1-1, 4-2 winst na strafschoppen) werden uitgeschakeld. Zondagavond is vanaf 21.00 uur op Wembley Engeland de tegenstander in de finale van het EK en toen de Italianen zaterdag vertrokken vanuit Florence, miste Vialli zoals de traditie inmiddels betaamd de spelersbus.

Onder meer Sky Sports deelde de beelden van het tafereel. Te zien is dat de bus vertrekt en de personen voorin met een glimlach reageren op het ontbreken van Vialli. De oud-aanvaller van onder meer Sampdoria, Juventus, Chelsea en de Italiaanse ploeg komt vervolgens onder applaus aanrennen en stapt alsnog in. Meerdere media schreven met een knipoog dat Vialli als laatkomer vermoedelijke de boetepot zou spekken, maar nu blijkt dat de scène alles te maken heeft met bijgeloof.