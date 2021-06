Voormalig Ajacied duikt op bij FC Twente

De terugkeer van Marko Arnautovic naar Europa komt steeds dichterbij. De aanvaller heeft met Shanghai SIPG overeenstemming bereikt over het ontbinden van zijn contract en tekent spoedig bij Bologna. (Fabrizio Romano)

De transfervrije aanvaller, die in het verleden twee keer in de jeugdopleiding van Ajax bivakkeerde, loopt momenteel stage bij de club uit Enschede.

Barcelona is voornemens om het contract van Sergi Roberto te verlengen. De middenvelder ligt nog vast tot volgend jaar zomer en kan een contractverlenging van twee seizoenen tegemoet zien. (Marca)

Roda JC is voorlopig niet van plan om Thijmen Goppel te laten gaan. De aanvaller staat in de nadrukkelijke belangstelling van het Duitse Wehen Wiesbaden, maar zag tot twee keer toe een bod worden afgewezen. (Voetbal International)