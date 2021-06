Kevin-Prince Boateng keert na 13 uitstapjes terug bij allereerste club

Woensdag, 23 juni 2021 om 18:16 • Chris Meijer

Kevin-Prince Boateng keert na veertien jaar terug bij Hertha BSC, zo maakt de club uit Berlijn via de officiële kanalen bekend. De 34-jarige aanvaller heeft bij zijn jeugdliefde zijn handtekening gezet onder een eenjarig contract. Boateng kwam in het afgelopen seizoen uit voor het Italiaanse Monza, waar hij in het bezit was van een aflopend contract.

De terugkeer bij Hertha BSC betekent het einde van een imposante reis. Boateng doorliep de jeugdopleiding van de club uit Berlijn en speelde 53 wedstrijden (met 5 doelpunten en 9 assists) in de hoofdmacht, alvorens Tottenham Hotspur in 2007 7,9 miljoen euro neertelde om hem weg te halen uit zijn geboortestad. De vijftienvoudig international van Ghana begon vervolgens aan een imposante voetbalreis, die hem in de afgelopen vier jaar langs Tottenham, Borussia Dortmund, Portsmouth, Genoa, AC Milan, Schalke 04, opnieuw AC Milan, Las Palmas, Eintracht Frankfurt, Sassuolo, Barcelona, Fiorentina, Besiktas en Monza.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bij Monza, de club van Silvio Berlusconi, speelde Boateng in het afgelopen seizoen 25 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 5 doelpunten en 4 assists. De ambitieuze club slaagde er niet in om promotie naar de Serie A te realiseren. Monza eindigde in het reguliere Serie B-seizoen als derde en strandde in de uiteindelijk door Venezia gewonnen play-offs om promotie in de halve finale tegen Cittadella. Boateng was bij Monza in het bezit van een aflopende verbintenis.

Daardoor kan Hertha BSC hem transfervrij oppikken en Boateng zet in Berlijn zijn handtekening onder een eenjarig contract. “Hertha is niet zomaar een club. Ik ben hier om de club iets terug te geven. Ik loop al wat jaren mee en heb veel geleerd, mijn hele carrière heb ik te danken aan deze club. Dat ben ik nooit vergeten, Hertha zat altijd in mijn hart”, zegt Boateng, die met 27 op de rug gaat spelen. Duitse media melden dat Hertha BSC eveneens heeft geprobeerd om Jérôme Boateng te verleiden tot een terugkeer naar Berlijn, nu hij bij Bayern München in het bezit is van een aflopend contract en deze zomer transfervrij op te pikken is. De 32-jarige verdediger ziet een rentree bij zijn jeugdliefde echter nog niet zitten.