Tristan Gooijer zet handtekening onder driejarige verbintenis bij Ajax

Dinsdag, 22 juni 2021 om 21:03 • Chris Meijer

Tristan Gooijer heeft zijn eerste profcontract bij Ajax getekend, zo maken de Amsterdammers via de officiële kanalen wereldkundig. De zestienjarige centrumverdediger heeft zijn handtekening gezet onder een driejarig contract, dat hem tot medio 2024 aan Ajax verbindt. Gooijer, international voor Oranje Onder-16, gaat komend seizoen zijn wedstrijden spelen in de Onder-18 van Ajax.

Gooijer begon zijn loopbaan bij de amateurs van FC Almere en Forza Almere, voordat hij in 2014 in de jeugdopleiding van Almere City terechtkwam. Na twee jaar bij de Keuken Kampioen Divisie-club te hebben gespeeld, stond Ajax op de stoep en maakte hij de overstap naar Amsterdam. In het afgelopen seizoen speelde Gooijer in de Onder-17 van Ajax, maar in de komende jaargang zal hij zijn wedstrijden in de Onder-18 gaan afwerken.

Tegelijkertijd neemt Ajax afscheid van Ischa Bouwman, die via Instagram bekendmaakt de overstap naar PEC Zwolle te maken. De achttienjarige doelman, die een jaar geleden overkwam van Go Ahead Eagles en eerder in de jeugdopleiding van AZ actief was, speelde het afgelopen seizoen in de Onder-18, maar ziet weinig perspectief in Jong Ajax door de concurrentie van Jay Gorter, Calvin Raatsie en Charlie Setford. Daardoor verkiest hij een overstap naar PEC Zwolle boven Jong Ajax.