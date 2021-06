Druk op Kroatië neemt toe na gelijkspel tegen de Tsjechen

Kroatië en Tsjechië hebben elkaar vrijdagavond in evenwicht gehouden. Op Hampden Park in Glasgow genoot de ploeg van bondscoach Jaroslav Silhavy bij rust een 0-1 voorsprong, die na de pauze door Ivan Perisic ongedaan gemaakt werd: 1-1. Dankzij het punt blijven de Tsjechen koploper in Groep D, al kan Engeland later op de avond de koppositie nog overnemen als het op Wembley weet te winnen van Schotland. Komende dinsdag valt de beslissing, wanneer Kroatië, dat derde staat in de groep, tegen de Schotten speelt en Tsjechië Engeland treft.

Het was Tsjechië dat vanaf de aftrap het initiatief nam en voor het eerste gevaar van de wedstrijd zorgde. Jakub Jankto bereikte met een hoekschop Tomás Soucek, die boven de Kroatische defensie uittorende maar zijn kopbal net over de lat zag gaan. In de achttiende speelminuut kwam Patrik Schick dicht bij een treffer. De spits ontving in een gunstige uitgangspositie de bal van Vladimír Coufal, maar Schick raakte het leer niet zoals gewenst en schoot in de handen van doelman Dominik Livakovic.

Bij de Kroaten ontbrak het voor rust duidelijk aan creativiteit en alleen Ivan Perisic wist een speldenprikje uit te delen. In de 35ste minuut werd de wedstrijd, die voor de neutrale toeschouwer nog geen lust voor het oog was, opengebroken. In een luchtduel plantte Dejan Lovren al dan niet bewust zijn elleboog in het gezicht van Schick, waarna arbiter Carlos Del Cerro na het zien van de videobeelden besloot de bal op de stip te leggen. Het slachtoffer ging zelf achter de bal staan en benutte het buitenkansje op overtuigende wijze: 0-1.

Kort na de openingstreffer kwam Ante Rebic meteen dicht bij de gelijkmaker, maar zijn schot van binnen het zestienmetergebied ging rakelings naast de paal. Drie minuten na de pauze kwam Kroatië alsnog op gelijke hoogte. Andrej Kramaric reageerde alert op een fluitsignaal van Del Cerro en stuurde Perisic met een snel genomen vrije trap over de linkerflank de diepte in. De aanvaller van Internazionale kapte naar binnen, stuurde verdediger Tomás Kalas het bos in en schoot in de verre hoek de 1-1 binnen. Met zijn treffer werd Perisic de eerste Kroaat ooit die op vier eindtoernooien doel trof (WK 2014, EK 2016, WK 2018).

Vervolgens ontstond er een impasse, die pas in de 73ste minuut doorbroken kon worden. Na een voorzet van Josko Gvardiol legde Perisic de bal met het hoofd klaar voor invaller Nikola Vlasic, die het fortuin echter niet aan zijn zij had en rakelings over schoot. Enkele minuten later deed Adam Hlozek namens Tsjechië een duit in het zakje, maar ook hij kreeg zijn inzet niet tussen de palen. Ondanks verwoede pogingen van beide elftallen werd de ban uiteindelijk niet meer gebroken.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Tsjechië 2 1 1 0 2 4 2 Engeland 1 1 0 0 1 3 3 Kroatië 2 0 1 1 -1 1 4 Schotland 1 0 0 1 0 0