‘De Boer mag me bellen voor inside information, ik verwacht geen problemen’

Zondag, 20 juni 2021 om 00:30 • Chris Meijer • Laatste update: 11:12

Nederlandse profvoetballers zijn overal ter wereld te vinden; van de illustere Premier League of LaLiga tot aan de allerkleinste competities. Zodoende is er minimaal één Nederlander actief in elk van de 24 landen die aan het EK deelnemen en met hen zoomen we in op de sfeer, de EK-selecties, hun eigen ervaringen en nog veel meer. In aflevering 3 vertelt Rick Ketting over de langzaam maar zeker opkomende EK-koorts in Finland. Al gaat de Veikkausliiga ondanks het toernooi gewoon door alsof er niets aan de hand is.

Door Chris Meijer

Toen Kroatië en Tsjechië vrijdag om 18.00 uur aftrapten op Hampden Park, stond Ketting tegelijkertijd in het Veritas Stadion ‘gewoon’ op het veld. Zijn club Inter Turku kreeg bezoek van subtopper SJK, dat met 3-0 verslagen werd. “Het went nooit echt dat je in januari met de voorbereiding begint en eind oktober klaar bent, dat is sowieso raar”, zo haalt Ketting de schouders op over het feit dat de competitie gewoon doorgaat tijdens het EK. “Ze hebben besloten om tijdens het EK gewoon door te spelen. Er zit één jongen uit de competitie in de Finse nationale ploeg: Daniel O'Shaughnessy. Belangrijke speler voor HJK Helsinki, maar ze wisten het en hebben er op ingespeeld met de indeling van de selectie. Ik denk dat dit voor HJK alleen maar gunstig is, want die jongen wordt na het EK verkocht en er komt lekker wat geld binnen. Verder zijn er geen Europese jongens die momenteel bij de nationale ploeg spelen, dus om nu de competitie stil te leggen vanwege één jongen... Dat is een beetje overdreven.”

“Er zijn sowieso niet heel veel mensen met de Finse competitie bezig”, lacht Ketting met gevoel voor understatement. Toch wint het voetbal langzaam maar zeker terrein in Finland en dat is grotendeels te danken aan de nationale ploeg. De Finnen plaatsten zich enigszins verrassend voor het EK, door in een kwalificatiegroep met Italië, Griekenland, Bosnië en Herzegovina, Armenië en Liechtenstein als tweede te eindigen. Toen Ketting - die in Nederland voor Sparta Rotterdam en Go Ahead Eagles speelde - in 2019 aanvankelijk bij IFK Mariehamn in Finland arriveerde, had hij weinig weet van de nationale ploeg. “Het is geen Duitsland of Frankrijk, maar je krijgt op een gegeven moment toch mee dat ze het goed doen en een kans hebben om het EK te halen. Toen het zover was, was het wel echt een happening. Voornamelijk voor mijn Finse ploeggenoten.”

Inmiddels kent Ketting de Finse ploeg redelijk goed. “Als je in een land speelt en ze plaatsen zich voor het eerst voor het EK, ga je toch even kijken wie de spelers zijn en bij welke club ze spelen. Ik zat zelf ook te denken om een shirtje te gaan halen, is toch leuk. Mocht Oranje tegen Finland komen, kan Frank de Boer me altijd bellen voor wat inside information. Dan verwacht ik in ieder geval geen problemen”, verklaart Ketting lachend. Naast O'Shaughnessy kent hij nog drie spelers uit de Finse competitie: Robert Ivanov (nu Warta Poznan), Nikolai Alho (nu MTK Boedapest) en Rasmus Schüller (nu Djurgarden). “Teemu Pukki is de grote held, die kent iedereen ondertussen wel. De keeper (Lukas Hradecky, red.) speelt in Duitsland en Glen Kamara is toen flink in het nieuws geweest met die racistische bejegening, hij doet het ook behoorlijk bij Rangers. Verder is er niet echt een speler die er bovenuit steekt. Tim Sparv heeft in Nederland gespeeld, Fredrik Jensen ook. Thomas Lam zit erbij. Er zit niet echt een speler bij van wie ik warm word, maar het team als geheel... Dat kan ook heel belangrijk zijn, zeker op zo’n toernooi. IJsland was toen ook zo’n verrassing.”

De opstelling van Finland tegen Rusland. De Nederlandse bekenden - Leo Väisänen (ex-FC Den Bosch), Tim Sparv (ex-FC Groningen) en Fredrik Jensen (ex-FC Twente) zaten op de bank, terwijl Thomas Lam (PEC Zwolle) niet tot de wedstrijdselectie behoorde.

Finland begon het EK met een 0-1 overwinning op Denemarken, in een wedstrijd die volledig werd overschaduwd door het incident met Christian Eriksen. “Wij gingen zondag reizen, dus ik heb de wedstrijd thuis gekeken”, zegt Ketting. Inter Turku speelde op maandag de uitwedstrijd tegen KuPS in Kuopio, vanaf de zuidkust een slordige zeven uur rijden richting de Finse binnenlanden. “Maar ik hoorde dat er best wat mensen op de been waren. Een van mijn teamgenoten heeft de wedstrijd bij de rivier (de Aura, red.) gekeken en is na het incident met Eriksen naar huis gegaan. Ik denk dat sowieso weinig mensen hadden gedacht dat die wedstrijd uitgespeeld zou worden. Het was qua stemming niet het ideale debuut voor Finland op het EK. Ik heb alleen maar respect gemerkt. Natuurlijk zijn ze blij met het resultaat, maar er is meer dan voetbal. Ze kwamen niet feestend binnen. Het gespreksonderwerp was eerder wat er gebeurde met Eriksen dan het goede resultaat.”

Het resultaat in de openingswedstrijd heeft de EK-koorts in Finland doen stijgen, omdat de achtste finales plotseling nadrukkelijk in beeld kwamen. Zelfs na de nederlaag tegen Rusland (1-0) is er nog volop perspectief op een vervolg in het toernooi, al wacht in de laatste groepswedstrijd nog de sterkste ploeg in de groep: België. Als Finland als tweede eindigt in Groep B, is het mogelijk in de kwartfinale de tegenstander van Oranje. “De wedstrijd tegen Denemarken werd beter bekeken dan de finale van het WK ijshockey, dus dat zegt ook wel wat. Daar stond Finland ook in, ja. Er wonen ergens tussen de vijf en zes miljoen mensen in Finland en ze schatten dat twee à tweeënhalf miljoen mensen in ieder geval een deel van de wedstrijd hadden gezien. Dat is best een hoop. Zeker voor een land waar voetbal niet op nummer één staat.”

‘Als ik in Nederland was gebleven, had ik dat waarschijnlijk nooit gehaald’

Voetbalzone sprak anderhalf jaar geleden met Rick Ketting over zijn avontuur in Finland, waar hij eerst op het eiland Aland voor IFK Mariehamn speelde en uiteindelijk een transfer naar Inter Turku verdiende. Lees artikel

Toch leidt het nog niet tot Finse vlaggetjes in het straatbeeld van Turku. “Ik weet niet of het typisch Nederlands is. Maar het is in ieder geval niet typisch Fins”, lacht Ketting. “Er staan wel schermen, de cafés zijn ook open. Voor de eerste wedstrijd kwamen er wel een aantal gasten met een shirtje van Finland de kleedkamer binnen. Van de mensen die ik buiten het voetbal ken, krijg ik wel mee dat ze in ieder geval de wedstrijd kijken. Maar het wordt allemaal in stilte beleefd, al is dat ook wel typisch Fins. Tenzij ze flink aan de alcohol zitten. Het is leuk om in het land te zijn dat verrast, om de vreugde mee te krijgen.”

Ketting hoeft alleen niet lang na te denken om te kiezen tussen Nederland en Finland. “Nee, dat is een makkelijke keuze”, zegt hij direct. Al heeft hij Oranje nog geen volledige wedstrijd zien spelen. “We speelden op maandag en de wedstrijd tegen Oekraïne begon pas om 22.00 uur Finse tijd. Dus toen het 2-0 stond, dacht ik: ik geloof het wel, ik ga slapen. De volgende ochtend werd ik wakker en had ik het mooiste gedeelte gemist. Nou ja, kijk: ik moet gewoon voetballen en wil dan ook resultaat halen. Gelukkig heb je nog hoogtepunten en samenvattingen, dus ik heb alles meegekregen. Tegen Oostenrijk was dat hetzelfde: we speelden weer een dag later en dan begint de wedstrijd gewoon te laat.” Toch heeft het doorgaan van de Finse competitie ook voordelen. “Het EK is wel een soort trigger dat het voetbal in een goed daglicht zet. Er is inmiddels weer publiek welkom, dus er zitten toch weer wat mensen in het stadion.”

