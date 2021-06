Complimenten voor Kuipers na eerbetoon aan Eriksen in Kopenhagen

Donderdag, 17 juni 2021 om 18:58 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:12

In de wedstrijd tussen Denemarken en België vond donderdagavond een eerbetoon aan Christian Eriksen plaats. Na tien minuten, een verwijzing naar het rugnummer van de aanvallende middenvelder, klonk applaus vanaf de tribunes van stadion Parken. Vervolgens speelde België de bal buiten en applaudisseerden de spelers samen met scheidsrechter Björn Kuipers voor Eriksen.

In de studio van de NOS is Kenneth Perez complimenteus over de rol van Kuipers. De arbiter leek het heft in eigen hand te nemen, toen België de bal rondspeelde: hij gebaarde dat de bal uitgespeeld diende te worden, wat toen ook gebeurde. "Kuipers redde het een beetje. België had niet helemaal door wat ze moesten doen: het spel ging van links naar rechts. Het was goed dat Kuipers de leiding pakte, anders was het ongemakkelijk geworden", zegt Perez in de pauze van de wedstrijd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bij rust staat Denemarken met 1-0 voor, dankzij een vroeg doelpunt van Yussuf Poulsen. Perez is positief verrast door de prestatie tot dusver van zijn landgenoten. "Genieten van Denemarken. Je weet totaal niet hoe zo'n wedstrijd gaat lopen na wat er gebeurd is, maar ze ogen heel stabiel in hun gedrag en zetten druk. Ik denk dat ze het vandaag op mentaliteit moeten doen. Denemarken is een minder elftal, maar de mentaliteit maakt vandaag het verschil."

Woensdag kondigde Romelu Lukaku al aan dat België de bal na tien minuten uit zou trappen. "“Dat is de normaalste zaak van de wereld want we hebben verschillende spelers in de groep die hem persoonlijk kennen”, zei de spits, die bij Internazionale met Eriksen samenspeelt. Lukaku voegde eraan toe dat hij Eriksen een berichtje heeft gestuurd en graag even langsgaat in het ziekenhuis, maar dat de Deen eerst met zijn familie de tijd moet krijgen om te revalideren.