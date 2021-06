FC Groningen geeft strijd om Alessio Da Cruz definitief op

Woensdag, 16 juni 2021 om 10:09 • Rian Rosendaal

Alessio Da Cruz heeft zijn laatste wedstrijd voor FC Groningen gespeeld. Voetbal International meldt woensdagochtend dat de Trots van het Noorden de koopoptie in het huurcontract van de aanvaller niet wenst te lichten. Volgens zaakwaarnemer Menno Groenveld had Groningen tot 15 juni de tijd om gebruik te maken van de met Parma afgesproken optie, maar dat is dus niet gebeurd in de afgelopen periode.

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus wilde juist graag door met Da Cruz, die het seizoen 2020/21 afsloot met 4 doelpunten en 3 assists in 23 wedstrijden in alle competities. De 24-jarige aanvaller zag echter zelf geen heil in een langer verblijf in de Eredivisie, waardoor hij terugkeert richting het uit de Serie A gedegradeerde Parma. Da Cruz liet dat Groningen enkele maanden geleden al weten en zijn standpunt is in de laatste fase van het afgelopen seizoen dus niet veranderd, ondanks de verschillende pogingen van de club om hem te behouden.

Fledderus liet begin mei al weten het jammer te vinden dat Da Cruz er geen seizoen aan wil vastplakken in Groningen. "We denken namelijk dat Alessio enorm veel kwaliteiten heeft en zien nog veel rek in hem. Maar op het moment dat hij te kennen geeft pertinent niet bij ons verder te willen, moeten we daar natuurlijk rekening mee houden", zo liet Fledderus vorige maand weten in een gesprek met Voetbal International.

Da Cruz beschikt in Parma over een contract tot medio 2022, al is het afwachten wat de Italianen met hem van plan zijn na de degradatie. De in januari 2018 aangetrokken aanvaller kwam tot dusver tot slechts tien optredens in de hoofdmacht aldaar. Naast Groningen werd hij in de afgelopen jaren uitgeleend aan Spezia, Ascoli en Sheffield Wednesday. In Nederland droeg Da Cruz verder het shirt van FC Twente en FC Dordrecht.