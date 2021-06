Complete voetbalwereld leeft mee met ingezakte Christian Eriksen

Zaterdag, 12 juni 2021 om 19:32 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:50

De voetbalwereld leeft mee met Christian Eriksen. De middenvelder van Denemarken zakte zaterdag tijdens de EK-wedstrijd tussen Denemarken en Finland in Kopenhagen in elkaar op het veld. De Deen moest ter plekke worden gereanimeerd, terwijl zijn teamgenoten de gebeurtenissen afschermden. Onder meer voormalig werkgevers als Ajax en Tottenham Hotspur zitten met hun gedachten bij Eriksen. Een compilatie van de reacties op sociale media.

Our thoughts and prayers are with Christian ?? — AFC Ajax (@AFCAjax) June 12, 2021

Our thoughts are with you, Christian. ???? — OnsOranje (@OnsOranje) June 12, 2021

Forza Chris, all of our thoughts are with you! ?? — Inter ?????? (@Inter_en) June 12, 2021

All of our thoughts are with Christian Eriksen and his family. ???? ?? — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 12, 2021

Our thoughts are with Christian Eriksen, his family and his @dbulandshold teammates. ?????? — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 12, 2021

Sad sad day man ?? ???? count your blessings everyday. Prayers to Christian ???? — Patrick van Aanholt (@pvanaanholt) June 12, 2021

Our thoughts and prayers are with Christian Eriksen and his family ???? — Manchester City (@ManCity) June 12, 2021

Christian Eriksen ???? — Gary Neville (@GNev2) June 12, 2021