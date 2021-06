Zwitserland haalt uit met 7-0 zege; Yvon Mvogo onder de lat

Donderdag, 3 juni 2021 om 20:27 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:33

Zwitserland heeft donderdagavond een monsterscore neergezet tegen Liechtenstein. De vriendschappelijke wedstrijd in het Zwitserse Sankt Gallen eindigde in 7-0. De opvallendste naam in de opstelling van het thuisland was Yvon Mvogo. De sluitpost kreeg van bondscoach Vladimir Petkovic de voorkeur boven Jonas Omlin (Montpellier) en Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach), al lijkt laatstgenoemde de eerste doelman te worden op het EK.

Vanaf het eerste fluitsignaal waren het de Zwitsers die logischerwijs de lakens uitdeelden, maar Liechtenstein bleef in de eerste helft, weliswaar met enig fortuin, verrassend genoeg overeind. Het scorebord gaf halverwege een 1-0 tussenstand aan door een doelpunt van Mario Gavranovic. Na een hoekschop vanaf de linkerkant kopte Eray Comert voorbij de tweede paal de bal terug in de doelmond, waar Gavranovic stond om binnen te knikken.

Na de rust knakten de bezoekers, die in een tijdsbestek van veertig minuten zes treffers om de oren kregen. Binnen zestig seconden na de hervatting was het Christian Fassnacht die dankzij een pass op maat van Steven Zuber de 2-0 binnentikte. Noah Frick gleed in een poging een voorzet weg te werken de 3-0 achter zijn eigen doelman, en twintig minuten voor tijd tekende Fassnacht zijn tweede van de wedstrijd en de 4-0 aan met een kopbal. In het kwartier dat volgde werd er nog driemaal gescoord. Gavranovic schoot eerst na een individuele actie de 5-0 tegen de touwen, waarna hij vier minuten later zijn ‘valse’ hattrick completeerde: 6-0. Het slotakkoord werd gespeeld door Edimilson Fernandes, die op aangeven van Jordan Lotomba de zevende Zwitserse treffer verzorgde.

Een dag na de openingswedstrijd, op 12 juni, is voor Zwitserland de start van het EK tegen Wales in het Olympisch stadion van Baku. Een pittige test volgt op 16 juni als Italië de tegenstander is in het Stadio Olimpico in Rome. De groepsfase komt voor de Zwitserse formatie ten einde op 20 juni, als Turkije de opponent is in Baku. Op EURO 2008, mede door Zwitserland georganiseerd, verloor men in de poulefase nog met 1-2 van Turkije.