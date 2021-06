TOTO's tips: Schiet Malen het Nederlands elftal naar de volgende ronde?

Zaterdag, 26 juni 2021 om 15:00 • Stefan Coerts • Laatste update: 11:01

Voor de derde keer ooit wist het Nederlands elftal alle drie de groepsduels op een EK winnend af te sluiten. In 2000 zorgde zo’n goede start voor een campagne die pas strandde in het zicht van de finale. Bondscoach Frank de Boer zal nog weleens wakker schrikken van de halve finale tegen Italië, zoals de selectie van 2008 dat nog weleens zal doen van de kwartfinale tegen Rusland. Zondag neemt Oranje het op tegen een andere oude EK-bekende: Tsjechië. In deze voorbeschouwing geven we samen met TOTO een aantal tips bij dit duel.

Iedere nieuwe TOTO-speler die zich voor 11 juli registreert en een bet met een minimale quotering van 1,50 plaatst, maakt dagelijks kans op het unieke TOTO-trainingspak én een Free Bet t.w.v. €50. Check hier de actievoorwaarden en speel mee!

Nederland speelde elf keer eerder een interland tegen Tsjechië. Hoewel Oranje volgens velen zondag de favoriet zal zijn, verloor Nederland vijf keer van de Tsjechen terwijl er maar drie keer werd gewonnen. Twee van deze eerdere ontmoetingen vonden plaats tijdens een EK. In 2000 werd nog met 1-0 gewonnen, dankzij een doelpunt van Frank de Boer in de 89e minuut. Vier jaar later was het Tsjechië dat aan het langste eind trok. Dit was de beruchte wedstrijd waarin bondscoach Dick Advocaat in de 59e minuut Arjen Robben bij een 2-1 voorsprong wisselde voor Paul Bosvelt, waarna Milan Baros en Vladimir Smicer de Tsjechen een 3-2 overwinning bezorgden. Ook recenter beet Oranje zich nog stuk op Tsjechië. In de kwalificatie voor het EK van 2016 werd twee keer verloren. In de laatste wedstrijd was Robin van Persie dan weer de schlemiel dankzij een eigen doelpunt.

Rekent Oranje deze keer wel af met Tsjechië? Bekijk hier de quoteringen!

Dé man om in de gaten te houden bij de Tsjechen is Patrik Schick. Zijn meest in het oog springende prestatie is natuurlijk zijn goal van net over de middenlijn, de goal van grootste afstand op een EK sinds de statistieken worden bijgehouden (1980). Maar ook trad hij in de voetsporen van één van de sterren van Tsjechië uit 2004. Schick werd de eerste Tsjech met minimaal drie goals op één EK sinds Milan Baros. Daarnaast loste geen speler meer schoten op doel dit EK dan Schick, die samen met Cristiano Ronaldo en Álvaro Morata op zes pogingen tussen de palen staat.

Weet Patrik Schick opnieuw het net te vinden? Bekijk hier de quotering voor een doelpunt van de Tsjech.

Schick staat vooralsnog gedeeld tweede op de topscorerslijst achter Cristiano Ronaldo, hij deelt deze plek met onder andere een Nederlander. Niet alleen als aanvoerder, maar ook als doelpuntenmaker neemt Georginio Wijnaldum het Nederlands elftal bij de hand. De middenvelder scoorde dit toernooi drie keer en kan de vierde Nederlander worden met minstens vier goals op één EK, na Marco van Basten (5 in 1988), Patrick Kluivert (5 in 2000) en Ruud van Nistelrooij (4 in 2004). Tegen Noord-Macedonië bracht Wijnaldum zijn totaal naar 25, waarmee hij Marco van Basten en Dirk Kuyt (24 goals) passeerde en waardoor hij nu op gelijke hoogte staat met Rafael van der Vaart. Zijn maatje Memphis Depay staat op 28 treffers in Oranje. Weet Wijnaldum hem dit EK nog in te halen?

Scoort Gini opnieuw twee keer in een EK-duel? Bekijk hier de quotering voor twee doelpunten van de middelvelder.

Interessant om te volgen is ook welke speler Frank de Boer opstelt naast Depay. Wout Weghorst stelde met twee treffers in zijn laatste vier interlands qua rendement niet echt teleur, maar Donyell Malen lijkt voetballend wel wat meer toe te voegen aan het spel van Oranje. De snelle aanvaller was al goed voor twee assists op het EK en creëerde in totaal al vijf kansen voor ploeggenoten, het gedeeld hoogste aantal voor alle Oranje-internationals op dit toernooi. Waar medekoploper Depay vijf kansen creëerde in 237 speelminuten, had Malen daar slechts 93 speelminuten voor nodig. Malen kan met zijn snelheid een uitstekend wapen zijn om later in de wedstrijd te brengen, maar tegen Noord-Macedonië liet hij zien dat hij ook als basisspeler belangrijk kan zijn. Het wegvallen van Luuk de Jong kan ook nog een rol spelen in de keuze tussen Malen en Weghorst. Weghorst is natuurlijk meer een type De Jong dan dat Malen dat is. Het land lijkt op de hand van Malen te zijn, maar De Boers wegen zijn ondoorgrondelijk.

Staat Malen zondag in de basis en is hij belangrijk met een doelpunt? Bekijk hier de quotering voor een treffer van Malen.

Let op: speel bewust, 18+