Jong Portugal is halvefinalist na knotsgek duel met acht treffers én omhaal

Maandag, 31 mei 2021 om 23:34 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:38

Jong Portugal heeft zich maandagavond geplaatst voor de halve finale van EK Onder-21. De ploeg van bondscoach Rui Jorge had een verlenging nodig om af te rekenen met Jong Italië: 5-3. Lang zag het ernaar uit dat de Portugezen in de reguliere speeltijd zouden gaan winnen, maar op slag van het eindsignaal verzorgde Patrick Cutrone namens de Italianen de gelijkmaker. In de halve eindstrijd treft Jong Portugal Jong Spanje, dat eerder op de avond na verlenging Jong Kroatië versloeg (2-1).

Al voor het verstrijken van de zevende speelminuut kwamen de Portugezen op voorsprong. Matteo Lovato toucheerde de bal na een voorzet vanaf de rechterkant, waardoor Dany Mota onbedoeld in stelling gebracht werd. De spits van het Italiaanse Monza twijfelde geen moment en werkte met een omhaal de 1-0 tegen de touwen. Na een half uur spelen was Mota wederom de gevierde man. Na een hoekschop bezorgde Daniel Bragança de bal bij de spits, die aannam en uit de draai in het dak van het doel schoot: 2-0. Jong Italië toonde veerkracht en vond op slag van rust de aansluitingstreffer.



Een corner van Nicolo Rovella werd ter hoogte van de eerste paal met het hoofd verlengd door Davide Frattesi, die daarmee Tommaso Pobega in de gelegenheid bracht om van dichtbij binnen te schieten: 2-1. Na een klein uur spelen herstelde Jong Portugal de voordelige marge van twee treffers. Fabio Vieira bezorgde een bekeken dieptebal op het hoofd bij Diogo Queirós. De verdediger van FC Porto bezorgde de bal vervolgens bij Gonçalo Ramos, die er met binnenkant rechts 3-1 van maakte. Drie minuten later was Jong Italië weer aan zet. Na een fraaie combinatie had Frattesi een uitstekende breedtepass in huis op Gianluca Scamacca, die ter hoogte van de penaltystip binnengleed: 3-2.

Jong Portugal leek vervolgens moeiteloos stand te houden, maar toch kreeg men de gelijkmaker in de voorlaatste minuut van de reguliere speeltijd om de oren. Riccardo Sottil profiteerde van een slippertje in de Portugese defensie en vond Cutrone, die op koelbloedige wijze afrondde: 3-3. De Italianen wisten daarmee een verlenging af te dwingen, maar al snel kwam de ploeg van bondscoach Paolo Nicolato met tien man te staan. Lovato ging op het middenveld te hard het duel met Mota, waarna de verdediger met zijn tweede gele kaart van het veld gestuurd werd. In de tweede helft van de verlenging buitte Jong Portugal de overtalsituatie uit. Invaller Jota kreeg de bal in de zestien terug van Romario Baro na een zelf opgezette combinatie en passeerde doelman Marco Carnesecchi met een diagonale schuiver: 4-3. De 5-3 kwam op naam van Francisco Conceição.