Droom van Stijn Spierings en Branco van den Boomen valt in duigen

Zondag, 30 mei 2021 om 20:24 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:36

Nantes heeft zich zondagavond ternauwernood gehandhaafd voor de Ligue 1. De nummer achttien van het afgelopen seizoen was veroordeeld tot de play-offs, waarin Toulouse de tegenstander was. Na een 1-2 zege op donderdag volgde zondag een 0-1 nederlaag, maar op basis van de uitdoelpuntenregel blijft Nantes actief op het hoogste niveau.

Toulouse eindigde in het seizoen 2020/21 als derde in de Ligue 2. De nummers één en twee, respectievelijk Troyes en Clermont, promoveerden direct, maar voor de nummers drie tot en met vijf wachtten de play-offs. Die werden gewonnen door Toulouse, waardoor die ploeg in de finale mocht aantreden tegen Nantes. Door de 0-1 nederlaag van donderdag moest Toulouse, dat in het seizoen 2019/20 degradeerde uit de Ligue 1, minstens tweemaal scoren.

De opdracht leek haalbaar, nadat de bezoekers in minuut 62 op voorsprong kwamen. Na een indraaiende voorzet van Amine Adli kopte Vakoun Issouf Bayo bij de tweede paal raak. Negen minuten voor tijd vroeg Toulouse tevergeefs om een penalty nadat verdediger Charles Traoré de bal tegen de hand kreeg in het strafschopgebied. Even daarna volgde een nieuwe tegenvaller, want Nathan N'Goumou kreeg twee minuten na zijn invalbeurt rood voor gevaarlijk spel. President Damien Comolli van Toulouse haalt na afloop dan ook uit naar de wedstrijdleiding. "Jullie hebben onze promotie gestolen!", foetert hij.

De verloren promotiewedstrijd is een hard gelag voor de twee Nederlanders bij de club, Stijn Spierings en Branco van den Boomen. Ze begonnen zondag allebei op de bank, maar Van den Boomen viel twaalf minuten voor tijd wel in. Spierings, ex-speler van Sparta Rotterdam en RKC Waalwijk, kwam aan het begin van het seizoen over van Levski Sofia. Van den Boomen maakte de overstap van De Graafschap naar Toulouse en speelde in het verleden ook voor Jong Ajax, FC Eindhoven, sc Heerenveen en Willem II. Bij Nantes speelde Pedro Chirivella, voormalig spelmaker van Go Ahead Eagles en Willem II, op het middenveld.