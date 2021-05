Swansea City nog een stap verwijderd van Premier League-rentree

Zaterdag, 22 mei 2021 om 21:32 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:43

Swansea City heeft zich zaterdagavond geplaatst voor finale van de play-offs in de Championship. In eigen huis volstond een 1-1 gelijkspel tegen Barnsley, nadat de ploeg van manager Steven Cooper in het heenduel al een 0-1 overwinning uit het vuur sleepte. De eindstrijd om promotie naar de Premier League vindt plaats op 29 mei op Wembley, waar Swansea het opneemt tegen Brentford. Eerder op de dag was laatstgenoemde met 1-3 te sterk voor het Bournemouth van Arnaut Danjuma en consorten.

Het was de thuisploeg die na achttien speelminuten de eerste kans van de wedstrijd noteerde. Jamal Lowe bediende André Ayew, die oog in oog met doelman Bradley Collins kwam maar de bal net niet onder controle kreeg. Barnsley deed pas na 37 minuten een eerste serieuze duit in het zakje via Callum Brittain, die een goede steekbal op Cauley Woodrow gaf maar doelman Frederick Woodman op tijd zijn doel uit zag komen. Twee minuten later brak Swansea de score open. Na een vrije trap van Conor Hourihane belandde de afvallende bal voor de voeten van Matt Grimes, die vanaf de rand van het zestienmetergebied voortreffelijk uithaalde: 1-0.

Pas halverwege het tweede bedrijf werd het tempo, dat gedurende het eerste uur erg laag lag, flink opgevoerd. Het was met name Barnsley dat veel beter in de wedstrijd kwam en de touwtjes niet meer uit handen gaf. Nadat Woodman tot tweemaal toe redding wist te brengen op inzetten van Carlton Morris en Brittain, capituleerde de doelman in de 71ste minuut alsnog. Jordan Williams legde de bal na een razendsnelle counter klaar op de rand van de zestien voor Cauley Woodrow, die ineens en met een geplaatst schot succesvol uithaalde: 1-1. In het restant van de wedstrijd gingen de bezoekers nog nadrukkelijk op zoek naar de cruciale treffer, maar die werd niet meer gevonden.