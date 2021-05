Cruciale wedstrijd van De Graafschap gestaakt wegens hevige regenval

Woensdag, 12 mei 2021 om 21:11 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:05

Het Keuken Kampioen Divisie-duel tussen De Graafschap en Helmond Sport was stilgelegd wegens de hevige regenval in de Vijverberg. Na ruim een half uur spelen werd het veld onbespeelbaar en werd het voetballen vrijwel onmogelijk. In de 38ste minuut besloot scheidsrechter Rob Dieperink het duel bij een 0-0 tussenstand stil te leggen. Om 22.00 uur werd het duel hervat. De Graafschap verzekert zich bij een overwinning op de Noord-Brabanders van promotie naar de Eredivisie.

Voor de camera van ESPN geeft Dieperink uitleg over de situatie bij De Graafschap - Helmond Sport. “Ik ben geen weerman. Het kwam met bakken uit de hemel, dit is ons overkomen. Ik heb contact gehad met De Graafschap en met de KNVB in Zeist. We gaan er alles aan doen om zo snel mogelijk en op een verantwoorde manier de wedstrijd te hervatten. Het veld is nu niet bespeelbaar. Formeel mogen we dertig minuten uitstellen, maar gezien alle belangen die er vanavond spelen gaan we kijken of we het maximaal kunnen rekken”, aldus de leidsman. Naar verluidt is er nu een grens van negentig minuten gesteld.

?? De regen komt met bakken uit de hemel vallen in Doetinchem. Het veld in Doetinchem is onbespeelbaar geworden waardoor de wedstrijd tijdelijk is gestaakt. pic.twitter.com/CRu7nSytKU — ESPN NL (@ESPNnl) May 12, 2021

De overige duels in de Keuken Kampioen Divisie zijn zonder vertraging uitgespeeld. KNVB heeft de regels razendsnel moeten raadplegen. Een woordvoerder van de KNVB liet tegenover het Algemeen Dagblad weten dat het in ieder geval geen optie was om ook de overige duels stil te leggen. "Dit is overmacht, heel vervelend. Maar we gaan niet zes wedstrijden stilleggen omdat één wedstrijd eventueel later wordt uitgespeeld of vandaag niet wordt uitgespeeld."

Als de wedstrijd definitief wordt gestaakt, wordt die wedstrijd zo snel mogelijk uitgespeeld, maar we gaan nu dus niet alle wedstrijden stilleggen. Dan zouden we zes wedstrijden moeten stilleggen, want de resultaten van vanavond hebben niet alleen invloed op de promotie, maar ook op de deelname aan de play-offs", zo luidde het statement van de KNVB.