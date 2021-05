Borussia Dortmund komt met reactie na kritiek op revolutionair shirt

Vrijdag, 7 mei 2021 om 13:33 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:55

Borussia Dortmund gaat volgend seizoen in bekertoernooien niet spelen in een shirt dat vorige week uitlekte. Op de website Todo Sobre Camisetas, een blog over shirts van voetbalclubs, werd een opvallend tricot gepubliceerd dat volgend seizoen gedragen zou worden in Europees verband en in de DFB-Pokal. Borussia Dortmund laat in het midden of het ontwerp klopte, maar geeft in een tweet aan dat er wordt gewerkt aan een andere versie.

"Lieve BVB-supporters: jullie kritiek op het bekershirt is binnengekomen. Het tricot zal er niet zo uitzien als de uitgelekte versie. Heb alsjeblieft nog een beetje geduld", schrijft Borussia Dortmund. Het gelekte shirt was fluorescerend groen en week daarmee af van de traditionele gele kleur. Dit seizoen wordt alleen in de mouwen van het uitshirt gebruikgemaakt van een fluorescerend groene kleur. Een stuk 'revolutionairder' was echter dat het clublogo volledig ontbrak en centraal op de borst het woord 'Dortmund' stond. Daarboven was het logo van sponsor Puma gecentreerd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Net zoals dit seizoen het geval is in bekertoernooien, stond chemiebedrijf Evonik op het ontwerp. In bekertoernooien speelt Borussia Dortmund met de naam van Evonik op het shirt, terwijl het logo van telecombedrijf 1&1 in competitiewedstrijden op het shirt staat. Volgens het uitgelekte ontwerp zou Borussia Dortmund opnieuw met zwarte broekjes spelen. Beide kousen zouden een geel-zwart gestreept ontwerp hebben.

Via Footy Headlines en Todo Sobre Camisetas werden in de afgelopen week ook ontwerpen gepubliceerd van het vermeende thuisshirt en uitshirt voor volgend seizoen. Het thuisshirt zou afwijken van dat in het huidige seizoen, onder meer doordat de mouwen een zwart-wit motief hebben en de rest van het shirt egaal geel is. Dat is dit seizoen alleen het geval voor het bekershirt, terwijl het competitieshirt diagonale zwarte strepen kent. Naar verluidt wordt het uitshirt voor volgend seizoen overwegend zwart met grijze lijnen; dit seizoen is het uitshirt grijs met fluorescerend groene mouwen.

Het gelekte ontwerp, dat volgens Dortmund niet wordt gedragen:

Het bekertenue van Dortmund in het huidige seizoen:

De vermeende thuis- en uitshirts voor volgend seizoen: