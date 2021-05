Fernandes reageert gepikeerd op vergelijking: ‘Komt niet eens in de buurt’

Donderdag, 6 mei 2021 om 14:48 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:02

Bruno Fernandes bewaart nog altijd slechte herinneringen aan de bestorming van tientallen woedende supporters in zijn tijd bij Sporting Portugal. De middenvelder van Manchester United, die donderdagavond in de return in de halve finale van de Europa League een 6-2 voorsprong verdedigt tegen AS Roma, verwierp tijdens de afsluitende persconferentie de vergelijking tussen de gebeurtenissen bij Sporting en United, waar afgelopen weekend duizenden fans protesteerden tegen de Amerikaanse eigenaren van de club, de familie Glazer.

Fernandes werd in het voorjaar van 2018 samen met zijn ploeggenoten slachtoffer van een bestorming van tientallen woedende hooligans van Sporting, die de confrontatie zochten tijdens een training na een reeks teleurstellende resultaten. De groep, gemaskerd met bivakmutsen, mishandelde spelers en trainer Jorge Jesus. Ook Bas Dost liep destijds een flinke hoofdwond op. Bovendien bleef het niet bij de mishandelingen. De groep zou eenmaal binnen met fakkels, stokken en kettingen ook nog meerdere vernielingen hebben aangericht.

Volgens Fernandes gaat het veel te ver om die gebeurtenis in één adem te noemen met wat er afgelopen weekend op Old Trafford is gebeurd, waar duizenden fans van United het veld betraden in aanloop naar het duel met Liverpool. "Dat komt niet eens bij elkaar in de buurt", pareert Fernandes de vergelijking lichtelijk gepikeerd. "Dat was totaal iets anders. Destijds was het een confrontatie tussen de fans en de spelers, dit zijn geen problemen tussen de fans en de spelers. Er is niks gebeurd. Ik wil het niet met elkaar vergelijken en wil er ook liever niet meer aan herinnerd worden", doelt hij op de confrontatie in 2018.

Terwijl United zich voorbereidde op het treffen met Liverpool, bezetten fans de toegang van het hotel van waar de spelers zouden vertrekken naar Old Trafford. "Ik was in mijn kamer naar het duel van Udinese met Juventus aan het kijken", blikt Fernandes terug op de gebeurtenissen afgelopen weekend. "Ik ben mijn kamer niet uit geweest. Ik heb gedaan wat de beveiliging zei en ben op mijn kamer gebleven." Daarmee ontkracht Fernandes de geruchten dat een deel van de spelersgroep naar buiten zou zijn gegaan om de woedende fans tot kalmte te manen.

Fernandes vind het spijtig dat het duel met Liverpool geen doorgang kon vinden. Bij een nederlaag van United zou Manchester City officieel kampioen zijn geworden van de Premier League. Inmiddels is het duel met Liverpool opnieuw ingepland en treffen beide grootmachten elkaar op donderdag 15 mei. "We waren voorbereid op een grote wedstrijd, het gevoel was goed. We hadden tegen Roma gespeeld en het vertrouwen was aanwezig. We waren er klaar voor om er een mooie wedstrijd van te maken. Maar de fans hebben van zich laten horen en daar hebben we niks over te zeggen", besloot de middenvelder.