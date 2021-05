Dinsdag, 4 Mei 2021

Gedetailleerde plannen Cristiano Ronaldo lekken uit

Borussia Dortmund heeft de vraagprijs voor Jadon Sancho bepaald op honderd miljoen euro. Liverpool, Chelsea en Manchester United hebben belangstelling voor de aanvaller, die van zijn club mag vertrekken. (BILD)

Sergio Agüero heeft een aanbieding van een Saudische club in overweging. De aanvaller, die transfervrij gaat vertrekken bij Manchester City, heeft informatie ingewonnen bij landgenoot Éver Banega, die in het land voetbalt. (Diverse Saudische media)

Cristiano Ronaldo ziet het zitten om nog een seizoen voor Juventus te spelen. De aanvaller is van plan om daarna transfervrij te vertrekken naar zijn oude club Sporting Portugal en daar nog twee jaar te blijven. (Mediaset) De aanvaller is van plan om daarna transfervrij te vertrekken naar zijn oude club Sporting Portugal en daar nog twee jaar te blijven.

Kaio Jorge kan in het begin van 2022 transfervrij vertrekken bij Santos en de clubs staan in de rij. In navolging van Internazionale, Juventus en Paris Saint-Germain heeft nu ook Bayer Leverkusen belangstelling voor de spits. (Kicker)

Daniel Labila staat voor een vertrek bij Paris Saint-Germain, zodra het seizoen voorbij is. Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig, TSG Hoffenheim, AC Milan en Napoli hebben allemaal interesse. (Diverse Duitse media)