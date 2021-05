Go Ahead haalt oude herinneringen op en schittert in fraai retrotenue

Zondag, 2 mei 2021 om 16:37 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:41

Go Ahead Eagles heeft zondag een ruime overwinning geboekt op Helmond Sport. De ploeg van trainer Kees van Wonderen won met liefst 5-1, mede door een hattrick van Bradly van Hoeven. Go Ahead staat op de derde plek in de Keuken Kampioen Divisie met 71 punten. Met nog twee wedstrijden te gaan heeft De Graafschap een voorsprong van vier punten. De nummer twee promoveert direct en dus moet Go Ahead hopen op misstappen van De Graafschap.

Van Hoeven had dit seizoen pas vijf keer gescoord en had nog nooit een dubbelslag gemaakt in de Keuken Kampioen Divisie, laat staan een hattrick. De aanvaller sloeg na een halfuur voor het eerst toe. Hij reageerde goed op een steekbal van Luuk Brouwers en zorgde voor de 1-1, nadat Arno van Keilegom de score had geopend uit een uitbraak van Helmond. Tot dat moment waren er al kansen geweest aan weerszijden, waaronder een kopbal op de lat van Sam Beukema.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vrijwel meteen aan het begin van de tweede helft zorgde Van Hoeven voor de 2-1, na voorbereidend werk van Sam Hendriks. Brouwers tekende in minuut 65 voor het derde doelpunt na een fraaie combinatie met Giannis Botos en enkele minuten later, halverwege de tweede helft, krulde Van Hoeven de bal om doelman Stijn van Gassel heen. Tien minuten voor tijd volgde de 5-1 van Boyd Lucassen. Het betekende een pijnlijke nederlaag voor Helmond, dat bij een overwinning de play-offs via de vierde periode in zicht had.

De wedstrijd stond in het teken van '100 jaar Vetkampstraat'. Het is exact 101 jaar geleden dat de club verhuisde naar de plek waar men nu speelt, maar vorig jaar gingen de festiviteiten door corona niet door. De spelers traden tegen Helmond aan in een fraai retrotenue, dat gebaseerd is op het tenue dat gedragen werd tijdens de eerste wedstrijd aan de Vetkampstraat in 1920. De club werkte speciaal voor de gelegenheid nog een keer samen met het kledingmerk hummel, dat in dertig van de honderd jaar de hoofdsponsor was.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 SC Cambuur 36 27 5 4 71 86 2 De Graafschap 36 23 6 7 20 75 3 Go Ahead Eagles 36 21 8 7 35 71 4 Almere City FC 36 21 8 7 25 71 5 NAC Breda 35 20 7 8 31 67 6 NEC 35 19 6 10 25 63 7 FC Volendam 36 17 9 10 25 60 8 Roda JC Kerkrade 36 14 12 10 7 54 9 Excelsior 36 14 6 16 1 48 10 Helmond Sport 36 11 10 15 -17 43 11 MVV Maastricht 36 12 7 17 -22 43 12 TOP Oss 35 12 6 17 -19 42 13 Telstar 36 10 11 15 0 41 14 FC Eindhoven 36 10 9 17 -11 39 15 Jong PSV 35 10 8 17 -10 38 16 Jong Ajax 36 9 9 18 -17 36 17 Jong AZ 36 10 5 21 -36 35 18 Jong FC Utrecht 36 11 1 24 -22 34 19 FC Den Bosch 36 7 8 21 -27 29 20 FC Dordrecht 36 8 3 25 -59 27