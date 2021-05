Lille OSC kan titel ruiken na simpele zege tegen onthutsend zwak Nice

Zaterdag, 1 mei 2021 om 23:03 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:08

Lille OSC zaterdag een nieuwe stap richting het kampioenschap in Ligue 1 gezet. De ploeg van Christophe Galtier rekende zonder groots te spelen probleemloos af met OGC Nice, dat niet eens één schot wist te produceren: 2-0. Sven Botman speelde de hele wedstrijd mee bij Lille, terwijl Kasper Dolberg negentig minuten maakte bij Nice. Koploper Lille heeft drie wedstrijden voor het einde een voorsprong van één punt op Paris Saint-Germain.

Binnen het kwartier kwam Lille aan de leiding. Jonathan David liet zich met de rug naar het doel aanspelen en legde klaar voor Yilmaz, die van een meter of twintig uithaalde. Het schot van de Turkse aanvaller belandde laag in het verre zijnet: 1-0. Lille behield daarna de totale controle over de wedstrijd en kreeg in de eerste helft nog één kans. David speelde zich knap vrij in de zestien, maar joeg de bal hoog over.

OGC Nice had in de eerste helft al niets te vertellen en dat werd nog erger toen Jordan Lotomba drie minuten na rust zijn tweede gele kaart ontving. Vroeg in de tweede helft besliste Lille de wedstrijd vervolgens op prachtige wijze. Zeki Çelik wachtte op de rand van het strafschopgebied een afgeslagen voorzet af en volleerde de bal met de wreef schitterend binnen. Yilmaz raakte daarna nog de paal, maar verder gebeurde er niets noemenswaardigs.