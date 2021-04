Joey Pelupessy kan na drieënhalf jaar terugkeren in de Eredivisie

Dinsdag, 27 april 2021 om 14:01 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:02

FC Groningen hoopt zich komend seizoen te versterken met Joey Pelupessy, zo weet Voetbal International dinsdag te melden. De middenvelder van Sheffield Wednesday loopt komende zomer uit zijn contract en kan zodoende transfervrij terugkeren in de Eredivisie. Het management van Pelupessy laat tegenover het voetbalweekblad weten dat er meerdere clubs geïnteresseerd zijn en dat er van een overgang zeker nog geen sprake is.

In Groningen kan Pelupessy herenigd worden met een aantal oud-ploeggenoten. Zo nam hij bij Heracles Almelo de aanvoerdersband over van Mark-Jan Fledderus, die momenteel als technisch directeur fungeert bij de noorderlingen. Fledderus wist eerder Mike te Wierik en Bart van Hintum al naar Groningen te halen, waarmee Pelupessy eveneens samenspeelde in Almelo. Volgens Voetbal International is een overgang naar Groningen allesbehalve een uitgemaakte zaak, daar Pelupessy ook aanbiedingen uit de Championship en clubs uit Turkije heeft ontvangen.

Pelupessy liet de Eredivisie begin 2018 achter zich voor een avontuur bij Sheffield Wednesday, nadat hij zich een seizoen eerder voor het eerst in de clubgeschiedenis van Heracles verzekerde van Europees voetbal. Pelupessy doorliep de jeugdopleiding bij FC Twente, maar wist in Enschede niet door te breken. In de Championship fungeerde hij in eerste instantie als vaste kracht, maar hoefde hij vorig seizoen lang niet altijd te rekenen op een basisplek. Dit seizoen heeft hij zich teruggeknokt in het elftal van manager Darren Moore en de centrale middenvelder staat op 36 competitiewedstrijden.

Sheffield Wednesday draait een moeizaam seizoen op het tweede niveau en staat voorlaatste met vier punten achterstand op Derby County, dat een veilige plek in handen heeft. De club begon het seizoen met een puntenstraf van zes punten voor het overtreden van de regels wat betreft uitgaven en inkomsten. Sheffield Wednesday wist in 2012 te promoveren van de League One naar de Championship, maar dreigt nu dus weer af te zakken naar het derde niveau in Engeland. Naast Pelupessy staat ook de Nederlander Joost van Aken onder contract bij the Owls.