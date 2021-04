RB Leipzig stelt titelfeest Bayern uit; zeventienjarige Nederlander debuteert

Zondag, 25 april 2021 om 17:28 • Dominic Mostert

RB Leipzig heeft de thuiswedstrijd tegen VfB Stuttgart zondagmiddag omgezet in een zege. De nummer twee van de Bundesliga speelde een groot gedeelte van de wedstrijd met een man meer en won met 2-0. Daarmee stelde Leipzig het titelfeest van Bayern in ieder geval uit tot 8 mei. Justin Kluivert viel een kwartier voor tijd in bij de thuisploeg. Het werd een memorabele dag voor zijn zeventienjarige landgenoot Mohamed Sankoh, die gelijktijdig binnen de lijnen kwam en zijn debuut maakte in het eerste elftal van Stuttgart.

Kluivert kreeg geen basisplaats bij Leipzig. Bij Stuttgart debuteerde Sankoh in de wedstrijdselectie. De door Sparta Rotterdam opgeleide aanvaller, die in de zomer van vorig jaar Stoke City verruilde voor Stuttgart, begon net als Kluivert op de bank. Stuttgart begon al als underdog aan de wedstrijd en moest al na twaalf minuten verder met tien man. In een poging om eerder bij de bal te komen plantte Naouirou Ahamada zijn noppen op het scheenbeen van Amadou Haidara en dat kwam hem op een rode kaart te staan.

In de tweede helft wist Leipzig te profiteren van het numerieke overwicht. Al na achttien seconden zorgde Haidara voor de 1-0 met een strakke kopbal uit een voorzet van Dani Olmo. Vervolgens verrichtte keeper Gregor Kobel van Stuttgart een fraaie dubbele redding na een poeier van Angeliño en de rebound van Olmo, maar halverwege de tweede helft maakte Emil Forsberg er 2-0 van uit een strafschop. De Zweed werd twee minuten na zijn invalbeurt neergehaald door Konstantinos Mavropanos en schoot beheerst raak.

Met drie duels te gaan bedraagt het gat tussen Leipzig en Bayern zeven punten. Op zaterdag 8 mei gaat Leipzig om 15.30 uur op bezoek bij Borussia Dortmund. De ploeg van Julian Nagelsmann moet dan in ieder geval niet verliezen om nog een theoretische kans te behouden op de landstitel. Bayern speelt later op dezelfde dag thuis tegen Borussia Mönchengladbach. De koploper heeft genoeg aan een punt indien Leipzig gelijkspeelt tegen Dortmund, maar moet winnen als Leipzig ook weet te winnen.