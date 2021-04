Ajax plaatst tweet na hectische avond: 10.000 likes in 10 minuten

Dinsdag, 20 april 2021 om 22:51 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:59

Ajax heeft dinsdagavond gereageerd om de commotie rondom de Super League. De Amsterdammers, die zich maandagavond tegen de nieuwe competitie keerden, plaatsen een bekende meme waarin het sentiment helder wordt weergegeven. De Super League is mogelijk aan het instorten, nu meerdere clubs twijfelen aan hun deelname en Manchester City zich formeel heeft teruggetrokken. De tweet van Ajax vergaarde binnen tien minuten al 10.000 likes.

Ajax nam maandag afstand van de twaalf grootmachten die hun eigen competitie willen opzetten. "Ajax is volledig onthutst en teleurgesteld door de aankondiging van een mogelijke Super League", liet algemeen directeur Edwin van der Sar weten op de website van de club. Ajax hoopt door te kunnen met de nieuwe opzet van de Champions League. "We steunen de nieuwe opzet van de UEFA, zoals maandag bevestigd", zei Van der Sar.

"We dachten dat we de oplossing hadden gevonden met het zogenaamde Zwitserse model, met meer internationale competities voor meer clubs", vervolgde de directeur van Ajax. "We zijn erg teleurgesteld over de plotselinge en late ommekeer die collega-directeuren van enkele internationale topclubs dit weekend hebben gemaakt, met als gevolg dat een zeer onzekere periode de horizon van het Europese voetbal bedreigt."