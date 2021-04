Cambuur promoveert officieel na misstap van Almere City in Deventer

Zaterdag, 17 april 2021 om 21:51 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:00

Go Ahead Eagles heeft zaterdagavond een eenvoudige overwinning geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. In eigen huis was de ploeg van trainer Kees van Wonderen met 3-0 te sterk voor Almere City FC. De nederlaag van de Almeerders zal zeker ook in Leeuwarden gevierd worden, daar SC Cambuur nu officieel gepromoveerd is naar de Eredivisie. Zowel Almere City als NAC Breda blijven namelijk steken op 67 punten, waardoor het gat met Cambuur (82 punten) niet meer gedicht kan worden.

De thuisploeg begon overtuigend aan de ontmoeting op de Adelaarshorst, waar Jakob Mulenga al na zeven speelminuten voor het eerste gevaar van de wedstrijd zorgde. De spits nam van binnen het zestienmetergebied het vijandige doel onder vuur, maar doelman Michael Woud tikte de inzet via de paal over de achterlijn. Even later deed ook Almere City een duit in het zakje, toen Radinio Balker een kopbal uit een hoekschop rakelings naast zag gaan.

De openingstreffer werd halverwege de eerste helft gevonden. Luuk Brouwers bezorgde de bal bij Martijn Berden, die de Almeerse defensie op snelheid versloeg en koelbloedig afrondde: 1-0. Uit de aftrap de volgde gingen de bezoekers op direct op zoek naar de gelijkmaker, maar het ontbrak bij Thomas Verheydt aan scherpte voor het vijandige doel. Tien minuten voor rust kwam de clubtopscorer van Almere City opnieuw in scoringspositie. Mees Kaandorp leverde een afgemeten voorzet af bij Verheydt, die rakelings over de lat kopte.

In het tweede bedrijf liep Go Ahead verder weg. Het was een overtreding op Giannis Botos in het zestienmetergebied die scheidsrechter Bas Nijhuis deed beslissen een strafschop toe te kennen aan Go Ahead. Sam Beukema nam zijn verantwoordelijkheid en benutte de buitenkans vanaf elf meter op overtuigende wijze: 2-0. Het duel werd drie minuten voor het einde van de reguliere speeltijd in het slot gegooid. Het was Sam Hendriks die op aangeven van Brouwers de 3-0 eindstand op het scorebord zette.

Voor De Graafschap is het puntenverlies van Almere City ook goed nieuws. De ploeg van Mike Snoei bezet momenteel de tweede plaats en kan maandag bij winst op Jong PSV uitlopen naar een voorsprong van zes punten op nummer drie NAC Breda en nummer vier Almere City, die beide 67 punten hebben. Go Ahead bezet de vijfde plaats op de ranglijst met 65 punten. De eerste twee clubs promoveren naar de Eredivisie.