Verliezend West Ham zet vierde plaats in de Premier League op het spel

Zaterdag, 17 april 2021 om 15:26 • Daniel Cabot Kerkdijk

West Ham United heeft zaterdag dure punten laten liggen in de Premier League. De nummer vier van de ranglijst leed een 3-2 nederlaag bij nummer vijftien Newcastle United, dat vorige week met 1-2 bij Burnley won en pas voor de tweede keer dit seizoen twee competitieduels op rij heeft gewonnen. West Ham geeft achtervolgers Liverpool en Chelsea de gelegenheid om de nadelige marge ten opzichte van the Hammers weg te poetsen.

David Moyes was ongetwijfeld woest in de rust. Juist op het moment dat West Ham de controle over het duel leek te krijgen, stapelden de fouten zich op. Na balverlies van Craig Dawson op een gevaarlijke plek was het uiteindelijk Issa Diop die de bal na een inzet van Allan Saint-Maximin ongelukkig in zijn eigen doel werkte. Tot overmaat van ramp kreeg Dawson achteraf nog een tweede gele kaart toen hij probeerde om de bal veroverde en daarbij Joelinton torpedeerde.

Joelinton maakte enkele minuten voor rust misschien wel het makkelijkste doelpunt uit zijn loopbaan. Lukasz Fabianski liet een bal na een corner vanaf rechts pardoes uit zijn handen glippen, waarna de Braziliaan van dichtbij binnenschoot. Ondanks de ondertalsituatie kreeg West Ham het in de laatste twintig minuten voor elkaar om via een kopbal van Diop en een strafschop van Jesse Lingard, na een handsbal van Ciaran Clark, tot 2-2 terug te komen.

Toch hield Newcastle drie punten over aan het duel: na een scherpe voorzet van Matt Richie vanaf links kopte invaller Joe Willock de bal hard binnen. Dat was ook de eindstand, ondanks liefst acht minuten aan extra tijd. West Ham United blijft op 55 punten staan en kan dinsdag worden gepasseerd door Chelsea, dat een punt minder heeft en dinsdag thuis tegen Brighton & Hove Albion speelt. Liverpool heeft twee punten minder dan West Ham en speelt maandag uit bij Leeds United.