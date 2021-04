Jesse Lingard plots in beeld bij drie grootmachten

Dries Mertens staat opnieuw op het punt om te vertrekken bij Napoli. Het salaris van de routinier drukt zwaar op de begroting en een bedrag van acht miljoen euro is komende zomer genoeg om hem op te halen. (Il Mattino)

Sergej Milinkovic-Savic ligt uitstekend in de markt. De middenvelder van Lazio, die zeventig miljoen euro moet opbrengen, kan naar Real Madrid, Manchester United en Paris Saint-Germain. (La Gazzetta dello Sport)

Ousmane Dembélé in beeld bij Juventus. La Vecchia Signora staat bekend als specialist in het aantrekken van transfervrije spelers, een status die de aanvaller van Barcelona mogelijk volgend jaar bereikt. (Mundo Deportivo)