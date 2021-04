Ajax troeft reeks aan topclubs af en weet talentvol duo langer te behouden

Vrijdag, 9 april 2021 om 20:42 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:08

Gabriël Misehouy en Alvaro Henry hebben vrijdag hun eerste profcontract getekend bij Ajax, zo maakt de Amsterdamse club wereldkundig. Het tweetal blijft tot tenminste medio 2024 verbonden aan de koploper uit de Eredivisie. Het is de tweede keer in een kort tijdsbestek dat de clubleiding van Ajax erin slaagt om talentvolle spelers uit de eigen opleiding voor langere tijd aan de club te binden.

De pas vijftienjarige Misehouy, van origine een middenvelder, doorliep de jeugdafdeling van Ajax en maakt momenteel deel uit van het Onder 17-elftal van de club. Zijn eerste verbintenis als profvoetballer gaat in op 1 augustus van dit jaar, zo klinkt het vanuit Amsterdam. De in februari zestien jaar geworden Henry ruilde medio 2019 de jeugdopleiding van FC Utrecht in voor die van Ajax. Het contract van de jonge en talentvolle verdediger gaat een maand eerder in, dus op 1 juli 2021. Beide spelers zetten hun handtekening onder de contracten in het bijzijn van Saïd Ouaali, hoofd opleidingen van Ajax.

Yes, boys! ?? ?? Gabriël Misehouy° ?? Alvaro Henry#ForTheFuture — AFC Ajax (@AFCAjax) April 9, 2021

Voor Misehouy bestond overigens behoorlijk wat belangstelling. Volgens De Telegraaf hengelden Barcelona, Bayern München, Borussia Dortmund, Chelsea, Manchester City en RB Leipzig naar zijn diensten. Directeur voetbalzaken is er onder meer door het doorbreken van de salarisschaal in geslaagd om Misehouy binnenboord te houden. Voor Henry was volgens Ajax Showtime belangstelling van Dortmund, Leipzig en enkele clubs uit de Serie A. Desondanks kiest hij voor een langer verblijf in Amsterdam.

Misehouy en Henry bevinden zich in goed gezelschap. Ajax maakte in de laatste week van maart namelijk bekend dat er profcontracten waren uitgedeeld aan Donny Warmerdam, Youri Baas en David Kalokoh en ook dit trio is daardoor tot tenminste 2024 aan de club verbonden. Warmerdam en Baas hebben reeds hun debuut gemaakt in het betaald voetbal namens Jong Ajax.