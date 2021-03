Engelse pornoster linkt op Instagram naar mogelijk terugkeer op voetbalveld

Dinsdag, 30 maart 2021 om 15:05 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:08

Madelene Wright keert mogelijk terug op het voetbalveld. De Engelse, die bekend is van het porno-platform OnlyFans, heeft via Instagram laten weten weer aan het trainen te zijn. Wright werd in december vorig jaar ontslagen door haar club Charlton Athletic, maar is voornemens om haar carrière als profspeelster nieuw leven in te blazen.

Wright droeg in het verleden het shirt van de Londense clubs Millwall en Charlton Athletic. Bij laatstgenoemde club werd ze eind vorig jaar ontslagen nadat via Snapchat beelden waren opgedoken waarbij ze haar club in verlegenheid had gebracht. Zo was te zien dat ze een lachgasballon inhaleerde en met champagne achter het stuur zat. Wright leeft een luxueus leven met wilde feesten, drank en dure overnachtingen. Charlton veroordeelde de acties en besloot het contract per direct te ontbinden.

"Als club zijn we teleurgesteld in het gedrag, wat niet overeenkomt met de normen en waarden van de club", liet Charlton destijds in een reactie weten. Wright besloot het vervolgens over een andere boeg te gooien en sloot zich aan bij OnlyFans, een porno-platform waar mensen tegen betaling seksueel getinte beelden toegestuurd kunnen krijgen. Een abonnement bij de Engelse website kost 38 euro, waarmee onbeperkt toegang kan worden verschaft tot haar persoonlijke profiel.

Ook op Instagram is Wright geen onbekende verschijning. Ze deelt er foto's van haar luxueuze leven en heeft met ruim 260.000 volgers een behoorlijke fanbase opgebouwd. Maandag liet ze weten open te staan voor een terugkeer op het voetbalveld, met een boodschap via haar Instagram-verhaal. "Ik begin weer met trainen. Ik ben nerveus, maar ook opgewonden om mijn voetbalschoenen weer aan te trekken."