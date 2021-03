Gerson Rodrigues bezorgt Luxemburg historische WK-kwalificatiezege

Zaterdag, 27 maart 2021 om 22:44 • Dominic Mostert

Luxemburg heeft zaterdagavond voor een stunt gezorgd in Groep A van de WK-kwalificatiecyclus. Het team van bondscoach Luc Holtz startte de groepsfase met een 0-1 overwinning op Ierland, dat na twee duels nog puntloos is. Voormalig Telstar-aanvaller Gerson Rodrigues, tegenwoordig actief bij Dynamo Kiev, maakte vijf minuten voor tijd het enige doelpunt van de wedstrijd.

Ierland wist een lange bal van Luxemburg niet weg te werken, waardoor Rodrigues de bal op 25 meter van het doel voor de voeten kreeg. Hij twijfelde geen moment en haalde verwoestend uit in de linkerhoek. Zijn diagonale inzet was zeker niet de enige doelpoging van de bezoekers. Qua afgevuurde schoten (elf om negen) had Ierland een klein overwicht, maar qua schoten op doel was Luxemburg in het voordeel (drie om vier).

De zege in Ierland is voor Luxemburg pas de tweede uitoverwinning ooit in een WK-kwalificatiewedstrijd. Tot dusver wist de voetbaldwerg alleen in 2010 buitenshuis te winnen in een WK-kwalificatieduel, toen Zwitserland met 1-2 verloor. In september 2017 was Luxemburg dicht bij een uitoverwinning op Frankrijk: het werd toen 0-0 in Toulouse, nadat Rodrigues in de slotfase op de paal schoot.

Mica Pinto van Sparta Rotterdam bleven bij Luxemburg negentig minuten op de bank in Dublin. Ierland staat nu onderaan in Groep A met nul punten uit twee wedstrijden. Azerbeidzjan verloor de enige wedstrijd die het speelde van Portugal (0-1), dat zaterdagavond remiseerde tegen Servië. Die twee landen gaan aan kop met vier punten uit twee wedstrijden.