Ivica Olic meteen bij grootmacht aan de slag bij eerste klus als hoofdtrainer

Dinsdag, 23 maart 2021 om 12:05 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:16

Ivica Olic is door CSKA Moskou aangesteld als nieuwe hoofdtrainer, zo heeft de Russische club dinsdagmorgen wereldkundig gemaakt via de officiële kanalen. Het betekent voor Olic zijn eerste klus als eindverantwoordelijke, nadat hij in 2017 een punt zette achter zijn loopbaan als profvoetballer. Olic maakt dinsdag kennis met de selectie en zal dan ook meteen de eerste training leiden.

Met de aanstelling keert Olic terug bij de club waar hij tussen 2003 en 2007 onder contract stond. Met CSKA wist de Kroaat onder andere de UEFA Cup, drie keer de Russische landstitel, twee keer de beker en twee keer de Super Cup te veroveren. Het meest bekend werd hij als aanvalsleider van Hamburger SV en Bayern München. Met Bayern voegde Olic een landstitel, een beker en een Super Cup toe aan zijn prijzenkast. Als international kwam Olic 102 keer uit voor de nationale ploeg van Kroatië.

Voor Olic betekent het zijn eerste klus als hoofdtrainer. De oud-voetballer werkte tot op heden alleen als assistent-bondscoach bij Kroatië, waar hij samenwerkte met Zlatko Dalic. Olic vertegenwoordigde Kroatië als speler op de WK's van 2002, 2006 en 2014 en fungeerde als spits op de EK's van 2004 en 2008. In 2018 behaalde hij als assistent-bondscoach van Kroatië de finale van het WK in Rusland, toen het land in de finale met 4-2 werd uitgeschakeld door Frankrijk.

CSKA streed in de Russische Premier Liga jarenlang mee om de titel, maar komt de laatste jaren niet verder dan de tweede en de vierde plek. De laatste keer dat CSKA kampioen werd was in 2016, toen Leonid Slutsky aan het roer stond. Op dit moment wordt de vijfde plek bezet, mede doordat slechts één van de laatste vier competitieduels in winst werd omgezet. Het was voor de clubleiding van CSKA voldoende reden om hoofdtrainer Viktor Goncharenko maandag de laan uit te sturen.