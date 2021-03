Thuisreeks Fenerbahçe tegen Gençlerbirligi gaat er na 7618 dagen aan

Zondag, 14 maart 2021 om 19:04 • Daniel Cabot Kerkdijk

Fenerbahçe heeft zondag dure punten in de Süper Lig laten liggen. Het team van Erol Bulut verloor in eigen huis met 1-2 van nota bene hekkensluiter Gençlerbirligi, dat sinds de 1-3 zege op 5 mei 2000 niet meer in competitieverband bij de topclub uit Istanbul had gewonnen en sowieso dit seizoen al elf duels op een zege wachtte. Door de nederlaag dreigt Fenerbahçe voorlopig af te haken in de strijd om de landstitel. Stadsgenoot Besiktas heeft vijf punten meer én heeft nog een wedstrijd tegoed. Galatasaray heeft als nummer twee ook drie punten meer.

Een rake kopbal van Filip Novak brak tien minuten voor de pauze de wedstrijd open. Na een indraaiende vrije trap van José Sosa vanaf de rechterkant was het uiteindelijk Novak die de bal bij de verste paal diagonaal achter voormalig Heerenveen-doelman Kristoffer Nordfeldt kopte: 1-0. Sinds zijn transfer naar Fenerbahçe in januari 2018 maakte geen enkele verdediger meer kopdoelpunten in de Süper Lig dan Novak: negen.

Een merkwaardig eigen doelpunt betekende enkele minuten later de 1-1. Serdar Aziz werkte, terwijl hij zijn been hoog in de lucht stak, een voorzet vanaf de linkerkant met nota bene zijn hand in het doel: 1-1. Na iets meer dan een uur spelen gaf Fenerbahçe de wedstrijd definitief uit handen. Na een pass van Daniel Candeias kopte Floyd Ayité de bal achter doelman Altay Bayindir en was er volgens zowel arbiter Abdulkadir Bitigen als de VAR geen sprake van buitenspel.

Dat was tevens het laatste wapenfeit van de wedstrijd. Ferdi Kadioglu deed alleen het laatste kwartier mee als vervanger van Bright Osayi-Samuel. Over exact een week staat de belangrijke topper tussen Besiktas en Fenerbahçe op het programma. Twee dagen eerder treedt Galatasaray in eigen huis aan tegen Rizespor.