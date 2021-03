Valbuena haalt genadeloos uit: ‘80 procent van de selectie moet vertrekken’

Dinsdag, 9 maart 2021 om 12:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:08

Mathieu Valbuena heeft geen goed woord over voor het kwakkelende Olympique Marseille. De voormalig sterspeler van de Franse topclub maakt zich zorgen over de teloorgang van de nummer acht van de Ligue 1 en ziet het, ondanks de recente aanstelling van Jorge Sampaoli als nieuwe eindverantwoordelijke, somber in. Marseille werd zondag op beschamende wijze uitgeschakeld in de strijd om de Coupe de France, toen amateurclub Canet Roussillon met 2-1 te sterk was. Het was de zoveelste dreun in een uiterst droevig seizoen.

De superlatieven om de prestaties van Marseille te beschrijven na de nederlaag tegen Canet Roussillon waren talrijk. Ook Valbuena, die momenteel onder contract staat bij Olympiacos, maakt zich grote zorgen. "Tachtig procent van de selectie moet vertrekken", begon de middenvelder zijn relaas tegenover RMC Sport. “Er zijn maar vier of vijf spelers die goed genoeg zijn om te blijven. Dat zijn Pape Gueye, Álvaro González, Boubacar Kamara en Steve Mandanda. Om ervanaf te komen, is het beter om spelers die niet presteren af te kopen en hun contract te ontbinden. We moeten opnieuw beginnen met andere spelers. Als we vernieuwing willen bij Marseille, betekent het ook dat je moet durven vernieuwen.”

De 52-voudig Frans international, die tussen 2006 en 2014 acht seizoenen het shirt van Marseille droeg, schuift de schuld vooral in de schoenen bij eigenaar Frank McCourt. “De heer McCourt had deze beslissing al veel eerder moeten nemen. Hij geeft een toespraak waarin hij zegt dat hij Marseille naar de Champions League wil brengen, maar dat lukt niet. Het zijn uitspraken waarmee hij het vertrouwen van de supporters hoopt te winnen, maar de fans van Marseille zijn niet voor de gek te houden. Het wordt een heel lang seizoen. Ook met een nieuwe trainer.”

Marseille stelde eind februari Sampaoli aan als nieuwe eindverantwoordelijke, nadat André Villas-Boas enkele weken daarvoor zijn ontslag had aangeboden bij de clubleiding. De oefenmeester liet een bijzondere verklaring na op zijn vertrek en was niet te spreken over het aantrekken van Olivier Ntcham. “We hebben een speler aangetrokken op de laatste dag van de transferwindow. Dat was niet mijn beslissing. Ik ben er deze ochtend pas achter gekomen. Dit is een speler die ik heb afgewezen”, liet Villas-Boas zich optekenen in de Franse media.

De problemen stapelen zich dit seizoen op voor Marseille. De ploeg staat teleurstellend achtste in de Franse competitie en wist slechts één van de laatste elf competitiewedstrijden te winnen. Woedende supporters brachten daarop eind januari een bezoek aan het trainingscomplex, waar brand werd gesticht en vuurwerk werd afgestoken. Een paar uur na de bestorming meldde L'Équipe dat verdediger González met een voorwerp zou zijn geslagen door supporters en daarbij gewond zou zijn geraakt aan zijn rug.