West Ham United blijft Chelsea bedreigen; Lingard komt met de schrik vrij

Maandag, 8 maart 2021 om 23:03

West Ham United heeft maandagavond in de Premier League een belangrijke zege geboekt in de strijd om Europees voetbal. In eigen huis was de ploeg van David Moyes met 2-0 te sterk voor Leeds United, dat nog twee doelpunten afgekeurd zag worden wegens buitenspel. Dankzij de zege klimmen the Hammers, ten koste van Everton, naar de vijfde plek op de ranglijst. West Ham heeft een wedstrijd minder gespeeld en kan nummer vier Chelsea daarmee nog inhalen. Leeds blijft steken op de elfde positie.

Het zat the Whites, die aantraden zonder de geblesseerde Pascal Struijk, niet bepaald mee in de openingsfase van de wedstrijd. Kort nadat Hélder Costa in de vijfde speelminuut een schot rakelings over schoot, leek Leeds alsnog de openingstreffer te maken via Tyler Roberts. Eerder die aanval stond Patrick Bamford echter buitenspel, waardoor de brilstand op het scorebord bleef staan. Een minuut later werd er nog een doelpunt afgekeurd, toen Bamford een bal tegen de touwen werkte op aangeven van Raphina; laatstgenoemde gaf de voorzet echter toen de bal de achterlijn al gepasseerd was: geen treffer.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Halverwege de eerste helft was het aan de andere kant wel raak. Jesse Lingard nam zelf een penalty nadat hij in het zestienmetergebied gevloerd was gevloerd door Luke Ayling. In eerste instantie wist doelman Illan Meslier de zwak ingeschoten strafschop nog te keren, maar uit de rebound scoorde Lingard alsnog: 1-0. De verdubbeling van de marge volgde niet veel later, toen Craig Dawson uit een hoekschop van Aaron Cresswell raak kopte: 2-0. In het tweede bedrijf waren het met name de bezoekers die de lakens uitdeelden, maar tot een aansluitingstreffer leidde de aanvallende intenties niet. Raphinha verzuimde oog in oog met Lukasz Fabianski te scoren, en ook Bamford miste ruim een kwartier voor tijd nog een opgelegde kans.