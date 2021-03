Grote zorgen om Dimitrios Pelkas na verschrikkelijke botsing

Maandag, 8 maart 2021 om 19:06 • Laatste update: 19:08

Fenerbahçe heeft maandagavond een zakelijke overwinning geboekt in de Süper Lig. Op bezoek bij Konyaspor genoot de ploeg van trainer Erol Bulut bij rust al een comfortabele 0-2 voorsprong, die tot op slag van het laatste fluitsignaal nog vergroot werd: 0-3. Dankzij de driepunter komt Fenerbahçe, dat derde staat met 58 punten, weer op gelijke hoogte te staan met nummer twee Galatasaray; Konyaspor blijft steken op de twaalfde plek van de ranglijst.

Voor ??? Na. Belachelijke overtreding bij Konyaspor - Fenerbahçe. ???? Geplaatst door voetbalzone op Maandag 8 maart 2021

Vanaf het eerste fluitsignaal gingen de bezoekers nadrukkelijk op zoek naar de openingstreffer, al wist Konyaspor stand te houden. Na een klein half uur spelen werd de wedstrijd dan toch opengebroken. Vanaf de linkerkant van het veld wist Mert Yandat het leer te bezorgen bij de volledig vrijgelaten Gökhan Gönül. De verdediger kopt de bal vervolgens richting de doelmond, waar Attila Szalai stond om het laatste zetje te geven: 0-1. Daarmee was het hek van de dam, want nog geen drie minuten later werd de marge al verdubbeld. Een fraaie dieptepass van Dimitrios Pelkas werd op waarde geschat door Bright Osayi-Samuel, die richting het vijandige doel snelde en doelman Ibrahim Sehic op koelbloedige wijze verschalkte: 0-2.

Na de pauze viel het tempo enigszins uit de wedstrijd, maar in de eindfase zorgde Nejc Skubic, die al dan niet bewust een knie in het gezicht van Pelkas plantte, voor opschudding: laatstgenoemde moest het helft hevig aangeslagen en per brancard verlaten. Konyaspor ging in het restant van de wedstrijd nog op zoek naar de aansluitingstreffer, maar die werd niet gevonden. Marko Jevtovic beproefde zijn geluk nog met een afstandsschot en een omhaal; beide pogingen leverden echter niet het gewenste resultaat op. Fenerbahçe kwam nog wel een keer tot scoren: Sehic tastte volledig mis bij een hoekschop vanaf de rechterkant, waardoor Serdar Aziz van dichtbij de 0-3 eindstand op het scorebord kon zetten.