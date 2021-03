Volendam gaat ondanks twee goals in 55 seconden onderuit in spektakelstuk

Zaterdag, 6 maart 2021 om 18:28 • Daniel Cabot Kerkdijk

Roda JC Kerkrade heeft zaterdag een zwaarbevochten overwinning geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. FC Volendam kwam halverwege de eerste helft door een dubbelslag in 55 seconden van Samuele Mulattieri op een 2-0 voorsprong, die vervolgens in de tweede helft uit handen gegeven werd: 3-4. Dankzij de zege komt Roda JC, dat achtste staat, in punten gelijk met Volendam (44), al behoudt laatstgenoemde wel de zevende plek op de ranglijst.

De ploeg van trainer Jurgen Streppel draaide vanaf het eerste fluitsignaal de duimschroeven flink aan, en die aanvalslust resulteerde al snel tot enkele grote mogelijkheden. Benjamin Bouchouari slaagde er tot tweemaal toe niet in zijn kansen te benutten, en Ali Messaoud raakte in de zevende speelminuut de lat. Aan de andere kant werd er efficiënter omgesprongen met de gecreëerde kansen, want in de achttiende minuut werd de score geopend door Volendam.

Lesje effectiviteit! ?? Samuele Mulattieri scoort 2x binnen 60 secondes!

? 17:57'

? 18:50'



#?? #volrod pic.twitter.com/NphNJqNvuL — ESPN NL (@ESPNnl) March 6, 2021

Een op het oog te harde pass van Francesco Antonucci wordt ter hoogte van de penaltystip op technisch hoogbegaafde wijze uit de lucht geplukt door Samuele Mulattieri, die vervolgens oog in oog met doelman Jan Hoekstra ijzig kalm blijft en fraai afrondde: 1-0. Nog geen minuut later wist de Italiaanse spits opnieuw toe te slaan. Door een overname op het middenveld na een slechte aftrap van Roda kwam Boy Deul in de gelegenheid voor te geven op Mulattieri, die in de korte hoek de 2-0 binnenschoot. Daarmee dacht Volendam af te stevenen op een eenvoudige zege, maar niets bleek minder waar.

De Limburgers waren vastbesloten zich te herpakken, en de inhaalslag werd vijf minuten voor het rustsignaal ingezet. Doelman Joey Roggeveen blunderde door een hoekschop vanaf de rechterkant door zijn handen liet glippen, waarna Patrick Pflücke kon profiteren en van dichtbij de 2-1 aantekende. De goede lijn van de slotfase eerste helft werd vervolgens doorgetrokken, en Volendam bezweek twintig minuten na de pauze onder de hoge druk van Roda. Dylan Vente zette zijn naam op het scorebord, door het leer uit een vrije trap van Danny Bakker achter Roggeveen te prikken: 2-2.

De langverwachte voorsprong werd in 71ste minuut gevonden, toen Pflücke op aangeven van Stefano Marzo zijn naam voor de tweede keer op het scorebord zette. Het wonder voltrok zich negen minuten voor het einde van de reguliere speeltijd definitief: Thijmen Goppel stoomde op aan de rechterflank en bediende de meegelopen invaller Fabian Serrarens, die de 2-4 tegen de touwen werkte. Hoewel de thuisploeg nog wel de aansluitingstreffer vond via Zakaria El Azzouzi, zat een gelijkmaker er niet meer in: 3-4.