NEC zet nieuw clubrecord met monsterzege in Keuken Kampioen Divisie

Vrijdag, 5 maart 2021 om 20:36 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:43

NEC heeft vrijdagavond zijn grootste uitzege uit de clubhistorie geboekt. De ploeg van trainer Rogier Meijer liet geen spaan heel van Helmond Sport, dat al snel met tien man kwam te staan: 0-7. Het is tevens een evenaring van de grootste zege die NEC ooit boekte, in 1973 thuis tegen FC Den Bosch (7-0). Opvallend was dat alle doelpunten van de Nijmegenaren tegen Helmond werden gemaakt door een andere speler. In het andere duel boekte MVV Maastricht een nipte overwinning tegen Jong FC Utrecht (0-1).

Helmond Sport - NEC 0-7

Helmond kwam na een kwartier met tien man te staan en liep vanaf dat moment achter de feiten aan. Orhan Dzepar zette een te late tackle in op de doorgebroken Elayis Tavsan en kon inrukken. De vrije trap die volgde werd door Jordy Bruijn op de lat geschoten en in de rebound attent binnengetikt door Rens van Eijden: 0-1. Na een half uur verdubbelde NEC de voorsprong, toen een inzet van Tavsan nog gekeerd werd door doelman Stijn van Gassel en in de nastoot werd afgemaakt door Rangelo Janga: 0-2. Het werd nog voor rust 0-3 dankzij Bruijn, die de bal vanbuiten de zestien in de kruising krulde.

Na rust was het de beurt aan Edgar Barreto, die met een rake kopbal uit een hoekschop van Souffian El Karouani tekende voor zijn eerste doelpunt sinds zijn terugkeer bij NEC: 0-4. Tavsan tekende even later voor de vijfde van de avond, door vanaf rechts naar binnen te komen en de korte hoek te vinden: 0-5. Bart van Rooij wist een kwartier voor tijd wel raad met een handig steekpassje van Jonathan Okita, dat hij met een stiftje over Van Gassel tot doelpunt promoveerde: 0-6. Even later werd een schot van Okita terug de doelmond in geduwd door Van Gassel, waardoor Thibo Baeten in de rebound kon profiteren: 0-7.

Jong FC Utrecht - MVV Maastricht 0-1

Het was de ploeg van trainer Darije Kalezic die vanaf het eerste fluitsignaal het initiatief nam in de wedstrijd. Al in de zevende speelminuut kwam MVV dicht bij de openingstreffer, toen Arne Naudts rakelings naast schoot na een hakbal van Djibril Dianessy. Even later dacht Luc Mares de 0-1 voorsprong op het scorebord te zetten, maar diens treffer werd afgekeurd wegens een buitenspelsituatie eerder in de aanval: geen doelpunt. Ook Jong FC Utrecht kreeg enkele kansen in het restant van de eerste helft, maar het ontbrak onder meer bij Jeredy Hilterman aan scherpte voor het doel.

Halverwege het eerste bedrijf werd de score geopend door MVV. Naudts gunde een niet te missen kans aan Joy-Lance Mickels, die van dichtbij en via de binnenkant van de paal binnentikte: 0-1. Er werden nog de nodige kansen weggegeven die de voordelige stand in gevaar brachten, maar de Domstedelingen bleken uiteindelijk niet bij machte de Maastrichtse muur te slechten. MVV, dat 29 punten heeft, klimt dankzij de zege naar de veertiende plek op de ranglijst; de Utrechtse beloftenploeg bezet met een punt minder de zestiende positie.