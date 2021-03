Drievoudig international van Oranje maakt overstap naar Curaçao

Donderdag, 4 maart 2021 om 20:04 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:30

Vurnon Anita gaat zijn interlandcarrière vervolgen bij Curaçao. De middenvelder van RKC Waalwijk, die in het verleden drie keer uitkwam voor het Nederlands elftal, heeft dispensatie gekregen van de FIFA, zo heeft de Curaçaose voetbalbond FFK donderdag bekendgemaakt. Het was de tweede keer dat Anita een poging deed om groen licht te krijgen voor het spelen van interlands namens Curaçao.

De keuze van Anita om voor de nationale ploeg van Curaçao uit te komen komt niet helemaal uit de lucht vallen. In 2015 probeerde toenmalig bondscoach Patrick Kluivert de verdedigend ingestelde middenvelder ook al te verleiden tot een overstap. Daar werd destijds geen gehoor aan gegeven door de FIFA, die dispensatie lange tijd niet heeft toegestaan als een speler een officieel duel had afgewerkt voor een land.

Anita debuteerde in het Nederlands elftal op 26 mei 2010, toen hij van toenmalig bondscoach Bert van Marwijk in een oefenduel met Mexico (2-1 zege) het vertrouwen kreeg op de linksbackpositie in de tijd dat hij als vaste waarde gold bij Ajax. In augustus 2010 zou hij ook in actie komen tegen Oekraïne (1-1). Zijn derde interland liet even op zich wachten en volgde in 2012, toen hij in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Finland (2-1 zege) de volledige wedstrijd speelde. Met Curaçao hoopt Anita bondscoach Guus Hiddink aan een WK-ticket te helpen.

Anita geldt dit seizoen als vaste waarde bij RKC, waar hij als offensieve middenvelder fungeert. De voormalig Ajacied tekende afgelopen zomer een eenjarig contract in Waalwijk en kreeg daarmee als oud-international samen met Gregory van der Wiel de ogen op zich gericht. Voor Van der Wiel, die 46 interlands speelde namens Oranje, is de terugkeer op de Nederlandse velden echter nog geen succes gebleken. De verdediger, die kampt met paniekaanvallen, moet zijn debuut nog maken.