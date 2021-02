Nieuwe tik voor Lille en Sven Botman: duur puntenverlies in Ligue 1

Zondag, 28 februari 2021 om 18:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:05

Lille OSC is zondagavond tegen duur puntenverlies aangelopen in de strijd om de titel in de Ligue 1. De Noord-Fransen, die afgelopen donderdag door Ajax werden uitgeschakeld in de strijd om de Europa League, kwamen tegen RC Strasbourg niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Lange tijd leek de ploeg van Christophe Galtier het duel te gaan verliezen, totdat José Fonte vijf minuten voor tijd raak kopte. Door de puntendeling blijft Lille de komende dagen verzekerd van de koppositie, daar het nu twee punten voor staat op Paris Saint-Germain en vier op Olympique Lyon, dat later op de avond nog in actie komt tegen Olympique Marseille.

De thuisploeg begon sterker aan het duel en leek na ruim een kwartier spelen op voorsprong te komen, toen Jonathan David na een uitgestoken been naar de grond ging in het strafschopgebied van Strasbourg. Scheidsrechter Jerome Brisard werd vervolgens door de videoscheidsrechter naar het scherm geroepen, maar vond het te weinig voor een penalty. Aan de andere kant was het na ruim een half uur spelen wel raak. Ludovic Ajorque werd op maat bediend door Frédéric Guilbert en tekende met een knappe volley voor zijn elfde treffer van het seizoen.

Amper twee minuten later leek diezelfde Ajorque de score al te verdubbelen, toen hij hoog boven alles en iedereen uitkwam en een kopbal ternauwernood zag worden gepakt door doelman Mike Maignan. Lille kwam er in die fase amper uit en mocht Maignan danken dat het niet met een grotere achterstand de rust in ging. Sven Botman, die vijf minuten voor tijd naar de kant werd gehaald door Galtier, noteerde kort voor het verstrijken van de eerste helft de gevaarlijkste mogelijkheid namens Lille. De verdediger werd gevonden uit een hoekschop, maar kon zijn kopbal onvoldoende kracht meegeven.

In de tweede helft lukte het Lille bij vlagen om meer druk uit te oefenen op het goed georganiseerde Strasbourg. Jonathan Ikoné was na een uur spelen het dichtst bij de gelijkmaker, toen de middenvelder na een fraaie solo de bal in de rechterhoek plaatste. Doelman Eiji Kawashima lag echter goed in de weg en hield zijn doel schoon. Ook een kopbal kon door Ikoné tien minuten voor tijd niet tot doelpunt worden gepromoveerd. Toen het duel vervolgens op een nederlaag leek uit te draaien voor Lille, sloeg Fonte toe. De verdediger werd vanaf de linkerkant gevonden door Benjamin André en kopte van dichtbij raak: 1-1.

