1351 toeschouwers zien Cambuur in Almere reuzenstap naar promotie zetten

Zondag, 28 februari 2021 om 14:14 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:22

SC Cambuur heeft zondagmiddag een belangrijke overwinning geboekt in de jacht op het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie. De koploper van de competitie won met 0-2 bij nummer drie Almere City en heeft nu een voorsprong van zes punten op nummer twee De Graafschap. Jarchinio Antonia en Ragnar Oratmangoen namen de doelpunten voor hun rekening.

De topper werd gadegeslagen door 1351 toeschouwers, die maximaal 48 uur voor het duel een negatieve PCR-test aflegden, bij binnenkomst een een temperatuurmeting en gezondheidscheck op basis van vragen ondergingen en over vijf dagen opnieuw getest moeten worden. Het was de tweede wedstrijd in korte tijd in de Keuken Kampioen Divisie waar publiek bij aanwezig was: vorige week zondag keken 1153 mensen naar het duel tussen NEC en De Graafschap.

Almere City begon fel aan de wedstrijd, maar toch was de eerste grote kans voor Cambuur. Na twaalf minuten kwam clubtopscorer Robert Mühren na voorbereidend werk van Oratmangoen vrij voor keeper Michael Woud, maar de spits schoof de bal voorlangs. Halverwege de eerste helft was het toch raak voor de bezoekers. Een scherp aangesneden hoekschop van Robin Maulun wed door Mühren verlengd richting de tweede paal, waar Antonia raak kopte. John Yeboah liet een goede kans op de gelijkmaker onbenut, waardoor het voor de rust bij 0-1 bleef.

De tweede helft begon met schietkansen aan weerszijden. Zo was Mees Hoedemakers enkele keren dicht bij de 0-2 en het was uiteindelijk Oratmangoen die dat doelpunt voor zijn rekening nam. Ook die treffer viel uit een corner. Voor Almere is het kampioenschap daardoor ver uit zicht. De ploeg van trainer Ole Tobiassen verloor drie van de laatste vier wedstrijden en kijkt aan tegen een achterstand van tien punten op Cambuur.